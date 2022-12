Ukrainas forsvarsminister bekrefter: Varsler nye motoffensiver i vinter

Ukrainske styrker skal ha angrepet Melitopol hvor store russiske styrker har samlet seg. Det kan være starten på en ny omfattende vinteroffensiv for å kutte de russiske forsyningslinjene til Krimhalvøya.

– Hvis Melitopol faller, kollapser hele forsvarslinjen helt til Kherson. Ukrainske styrker vil få en direkte rute til Krim, sier rådgiver for Ukrainas president, Oleksiy Arestovych, ifølge Sky News.

Flere internasjonale medier, deriblant CNN, melder om ukrainske rakettangrep mot Melitopol i løpet av helgen. Rakettene skal blant annet ha truffet en base med russiske soldater.

Ifølge The Guardian skal vitner ha fortalt om til sammen ti eksplosjoner. Ifølge BBC skal angrepet ha blitt utført med Himars raketter.

Russiskokkupert nøkkelby



Den russiskokkuperte byen Melitopol er et stort industri- og transportsenter, og regnes om en nøkkelby i den russiske forsvarslinjen i sør, spesielt i forhold til Krim.

– All logistikk som forbinder de russiske styrkene på den østlige delen av Kherson-regionen og helt til den russiske grensen nær Mariupol, utføres gjennom den, sier Arestovyc.

Foruten Melitopol skal Ukraina også ha angrepet mål i Donetsk. Det meldes også om flere kraftige eksplosjoner på Krim.

Været vil avgjøre nye offensiver



Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Ukrainas forsvarsminister, Oleksii Reznikov, avslører at landet forsvarsstyrker vil gjenoppta den aktive motoffensiven utover vinteren, skriver ukrainsk Pravda.

Dette vil skje når bakken fryser og blir fastere for at militært utstyr lettere kan ta seg frem i terrenget.

– Vi har opplevd regn og svært vanskelige forhold for offensiver fra alle sider. Fordi bakken er våt, og kjøretøy nesten ikke kan passere over den. Jeg tror denne nedgangen i aktivitet er relatert til værforhold. Men de væpnede styrkene i Ukraina tenker ikke på å stoppe. Derfor, ved å bruke momentum når bakken er fastere, er jeg overbevist om at vi vil gjenoppta våre motoffensiver og kampanjen for å frigjøre landet vårt, sa Reznikov under en pressekonferanse med Sveriges forsvarsminister Pål Jonson i Odesa søndag.

– Frigjøring av alle midlertidig okkuperte territorier i Ukraina til 1991-nivåer

Forsvarsministeren sier at Ukrainas plan er veldig enkel.

TV-bilder fra ødeleggelsene etter ukrainske angrep på russiskokkupert territorium. (Skjermdump fra Twitter)

– Det er frigjøring av alle midlertidig okkuperte territorier i Ukraina til 1991-nivåer, da Ukrainas grenser ble internasjonalt anerkjent.

Ifølge russiske statsmedier skal 20 missiler ha truffet Donetsk søndag morgen. I tillegg rapporteres det om flere eksplosjoner på den russisk-annekterte Krim.

Natt til mandag skal Wagner Gruppens hovedkvarter vest for Luhansk være rammet, og hvor det meldes om betydelig tap.