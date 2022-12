Iran sier de har gjennomført nok en henrettelse etter demonstrasjonene

NTB

Iran har gjennomført den andre henrettelsen av noen som har deltatt i demonstrasjonene i landet, opplyser landets myndigheter.

På rettsvesenets nettside Mizan heter det at Majidreza Rahnavard, som ble dømt til døden 29. november for å ha drept to sikkerhetsvakter med kniv og å ha skadd fire andre, ble offentlig henrettet i Mashhad.

På statlig TV er det blitt vist fram video der en mann jager en annen rundt et hjørne, før han står over ham og stikker ham etter at han har falt mot en parkert motorsykkel.

På en annen video kan man se den samme mannen, som myndighetene hevder er Rahnavard, knivstikke en annen like etter. Deretter stikker han av. Myndighetene hevder at han forsøkte å flykte utenlands.

Mizan identifiserer de drepte som medlemmer av den frivilligbaserte militsen Basij, som har vært sendt ut i flere byer, der de har angrepet og pågrepet demonstranter. I mange tilfeller har folk strittet imot.

Torsdag gjennomførte iranske myndigheter den første kjente henrettelsen i forbindelse med de omfattende demonstrasjonene mot regimet i landet. Henrettelsen ble møtt med kraftig fordømmelse fra verdenssamfunnet.