Angrep Wagner-gruppens hovedkvarter: Skal ha blitt påført «betydelige tap»

Besøkende iført militær kamuflasje står ved inngangen til PMC Wagner-senteret, som er tilknyttet forretningsmannen og grunnleggeren av den private militærgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, under den offisielle åpningen av kontorfløyen under National Unity Day, i St. Petersburg, Russland, fredag 4. november 2022.

Mange av leiesoldatene til den beryktede kommandanten Jevgenij Prigozjin skal ha blitt eliminert i et rakettangrep mot Wagner-gruppens hovedkvarter.

Angrepet skal ha skjedd mot et hotell-kompleks byen Kadiivka, vest for Luhansk, søndag. Her er store enheter av leiesoldatene stasjonert.

– Et stort antall av dem som var der, er døde, opplyser guvernøren i den russisk-okkuperte Luhansk-regionen, Serhii Haidai, i et TV-intervju, skriver Reuters.

Wagner-gruppen er en privat militær enhet som eies og drives av forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, også kjent som «Putins kokk».

«Betydelige tap»



Leiesoldatene er beryktet for sin brutalitet. De skal stå bak en rekke krigsforbrytelser, og har vært sentrale i Putins krigføring i det østlige Ukraina.

Ukraina har også tidligere rammet Wagner Gruppens baser, men det siste angrepet kan ha rammet hjertet av leiesoldatens befestning i Luhansk.

– Jeg er sikker på at minst 50 prosent av de som klarte å overleve vil dø før de får medisinsk behandling, sier Haidai. Han beskriver tapene som «betydelige», melder BBC.

Bilder viser store ødeleggelser



Bilder som er publisert på Telegram-kanaler skal vise en fullstendig ødelagt bygning der Wagner-hovedkvarteret lå. Trolig oppholdt flere høytstående befal seg i bygningene da angrepet fant sted.

Hverken Reuters eller BBC har fått tilgang til uavhengige rapporter som kan bekrefte angrepet og hvor mange som er drept.

Wagner-soldater har tidligere vært utplassert på Krim, i Syria, i Libya, på Mali og i Den sentralafrikanske republikk. De betales bedre enn vanlige soldater og står under direkte kommando av Jevgenij Prigozjin.

Russland anerkjenner Wagner Gruppen



Vestlige etterretning har tidligere rapportert om at Wagner Gruppen skal ha lidd store tap. De kjemper primært i frontlinjen i Luhansk og Donetsk.

Lenge innrømmet ikke Kreml at leiesoldatene sto i ledtog med Russland, men etter invasjonen av Ukraina regnes Wagner-soldatene som en sentral del av de russiske okkupasjonsstyrkene.

Jevgenij Prigozjin har tidligere fremført kritikk mot den russiske krigføringen, som han har ansett for å være ineffektiv. Han blir også regnet som en mulig rival til Vladimir Putin.