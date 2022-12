Danmark åpner for livevideo ved nødsamtaler

NTB

Nå kan 112-sentraler i Danmark ta imot videosamtaler fra folk som ringer nødnummeret.

Operatøren som besvarer anropet ved 112-sentralen, kan sende tekstmelding med lenke til personen som ringer inn i enkelte tilfeller.

Det kan for eksempel være for å vise tilstanden til en skadd person. Med videotilkobling kan innringeren instrueres i hvordan man best kan hjelpe den skadde.

Operatøren kan også bruke videoen til å vurdere hvor alvorlig situasjonen er og dermed sende riktig hjelp.