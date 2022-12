Russisk nasjonalist: Russiske militærledere kritiserer Putin åpenlyst

Den russiske nasjonalisten Igor Girkin forteller at russiske militærledere i Ukraina åpenlyst forteller om hvor misfornøyde de er med president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu.

At president Vladimir Putins krig i Ukraina ikke går helt etter planen har skapt misnøye i Russland.

Nye meningsmålinger viser at støtten til krigen i befolkningen har synket drastisk. I tillegg har flere russiske nasjonalister lenge kritisert Putin og Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu for å ikke gå hardere til verks.

Siste i rekken er den innflytelsesrike nasjonalisten og tidligere offiser i den russiske sikkerhetstjenesten (FSB), Igor Girkin.

– Folk skjuler ikke misnøyen

Den russiske nasjonalisten Igor Girkin kritiserer åpenlyst Putin, Sjojgu og resten av den russiske militærledelsen.

Girkin har nylig besøkt de russiske styrkene i Ukraina, og sier i en video publisert på en nasjonalistisk blogg, at flere russiske offiserer er misfornøyde med Putin og andre militærtopper. Årsaken til misnøyen skal være den dårlige gjennomføringen av krigen.

– Folk skjuler ikke engang synspunktene sine, som, hvordan skal jeg si det, ikke akkurat er komplimenterende om presidenten eller forsvarsministeren, sier Girkin i videoen

Det skriver britiske Sky News.

Videre i videoen analyserer Girkin Russlands innsats i krigen, og retter sin egen kritikk mot ledelsen:

– Fiskens hode er fullstendig råttent, sier han.

Girkin mener det russiske militæret trenger reformer og nye, kompetente ledere, som kunne lede en vellykket militæroffensiv.

Dømt til livstid i Nederland

Girkin spilte selv en viktig rolle i Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og var deretter med på å organisere pro-russiske militser i det østlige Ukraina.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

298 mennesker ble drept mistet livet da pro-russiske styrker, med Igor Girkin i spissen, skyter ned det Malaysian Air-flyet MH17 17. juli 2014.

Han er også en av tre menn som i november ble dømt til livsvarig fengsel for å ha skutt ned et passasjerfly over Ukraina i 2014. Ingen av de tiltalte møtte opp til rettssaken, som ble holdt i nederlandsk domstol.

De to andre er russeren Sergej Dubinskij og ukraineren Leonid Khartsjenko. En tredje russer var også tiltalt, men ble frikjent under rettssaken.

Det var 17. juli 2014 at Malaysian Air-flyet MH17 på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned over Ukraina. 298 mennesker ble drept. De fleste nederlendere.