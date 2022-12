Bombemannen fra Lockerbie i USAs varetekt

NTB

Mannen fra Libya som mistenkes for å ha laget bomben som førte til at et Pan American-fly styrtet i Skottland i 1988, befinner seg i USAs varetekt, melder skotske myndigheter.

USA siktet for to år siden Abu Agila Masud for å ha spilt en viktig rolle i terrorangrepet som kostet 270 mennesker livet for 34 år siden.

I forrige måned ble det meldt at Masud var bortført av en militsgruppe i Libya, noe som førte til spekulasjoner om han kom til å bli overlevert til amerikanske myndigheter, melder BBC.

Abdelbaset al-Megrahi er foreløpig den eneste som er dømt for bombingen av flyet. Han ble dømt til livstid i en rettssak i Nederland i 2001 og sonet åtte år før han ble løslatt av humanitære grunner fordi han hadde kreft. Han døde tre år senere i Libya.

En talsmann for påtalemyndigheten i Skottland sier at de pårørende til dem som mistet livet i angrepet, er underrettet om at Masud er i amerikansk varetekt.

Han sier at de i samarbeid med britiske og amerikanske myndigheter vil fortsette granskingen for at alle som samarbeidet med al-Megrahi blir stilt for retten.

Alle 259 om bord på Pan Ams flygning 103 fra London til New York mistet livet, i tillegg til elleve på bakken da vrakrester fra flyet falt ned på husene i den lille skotske byen Lockerbie.