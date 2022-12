Ingen overlevende etter eksplosjon på Jersey

NTB

Redningsmannskapene sier søndag at det ikke er håp om å finne overlevende etter en eksplosjon som la en boligblokk i grus i Saint Helier på kanaløya Jersey.

Etter at redningsmannskapene søkte gjennom ruinene hele natt til søndag, bekreftet politisjef Robin Smith at man nå søker etter omkomne.

Minst tre mennesker er bekreftet døde etter eksplosjonen tidlig lørdag morgen som trolig skyldes en gasslekkasje. Men minst ni mennesker er fortsatt savnet, og det kan ha vært flere besøkende i leilighetene, ifølge BBC.

Jerseys førsteminister Kristina Moore sier at hun som mange andre i Saint Helier, våknet av smellet lørdag morgen.

– Det er ubegripelige nyheter. Vi er knust og veldig bekymret for dem som er involvert, og dem som har mistet livet, sier hun.

Hendelsen avslutter en vanskelig uke for den britiske besittelsen som lever av bankvirksomhet, turisme og fiske. Fredag avsluttet kystvakten letingen etter tre fiskere som er savnet etter at båten deres kolliderte med et skip og sank.