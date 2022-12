Over 500 migranter brakt i havn i Italia

En redningsbåt tilhørende Leger Uten Grenser kommer en gummibåt full av migranter til unnsetning i Middelhavet. Foto: Candida Lobes / MSF Via AP / NTB

NTB

Over 500 migranter og flyktninger som nylig ble reddet av to skip i Middelhavet, er brakt til land i to havner i Italia.