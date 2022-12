Japansk månerakett skutt opp i Florida

NTB

Et japansk romfartøy med kurs for månen ble søndag skutt opp med en Space X-rakett fra det amerikanske romsenteret Cape Kennedy i Florida.

Det er første gang et kommersielt selskap står bak en romferd for å landsette et landingskjøretøy på månen, og det blir første japanske framstøt mot månen.

Det er det japanske selskapet Ispace som står bak romferden, som bærer navnet Hakuto-R.

Med på ferden er De forente arabiske republikkers første rover og to japanske roboter som etter planen skal kjøres rundt i det grå støvet på månen.

Det tar nærmere fem måneder før raketten når fram til månen mot slutten av april. Grunnen til at det tar så lang tid, er at romfartøyet er laget for å bruke minst mulig drivstoff og ha god lastekapasitet.

Nasas romkapsel Orion, som var en test for framtidige bemannede måneferder, brukte bare fem dager på å nå fram til månen i forrige måned.