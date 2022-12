Ukraina sier Tyskland har lovet mer våpen

NTB

Ukrainas ambassadør til Tyskland sier at den tyske regjeringen har lovet at flere våpen og mer ammunisjon skal leveres til landet.

– I direkte samtaler ble vi lovet mer våpen og mer ammunisjon. Hva det blir, blir kunngjort om kort tid, sier ambassadør Oleksej Makeiev til avisa Welt am Sonntag.

Makeiev ba om at våpnene leveres så raskt som mulig, fordi de trengs ved fronten.

Til avisa sier han at Ukraina trenger luftvern, artilleri og ammunisjon så snart som mulig, og at Ukraina og Tyskland er i samtaler om stormpanservognen Marder og stridsvognen Leopard 2.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har hittil ikke villet levere Leopard-stridsvogner til Ukraina, med den begrunnelse at ingen andre Nato-land har gjort det. USA sa fredag at de ikke ser noen hindringer i veien for å levere slik stridsvogner.

Makeiev sier også at Tyskland har lovet ham at det ikke blir noen forhandlinger med Russland uten at Ukraina godtar det. Han sier at Ukraina nå ikke trenger meklere, men allierte.