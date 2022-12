Kraftig uvær rammer California

Bilde fra et overvåkingskamera viser store mengder snø langs hovedveien Interstate 89 i Shasta-området i Nord-California. Foto: Caltrans via AP / NTB

NTB

Et kraftig uvær som har feid inn over Sierra Nevada i California med store mengder snø, fører til stengte veier og strømbrudd.

Det er ventet opp til to meter snø i fjellområdene inn mot grensa til Nevada innen helgen er over, blant annet i Lake Tahoe-området, og det er utstedt farevarsel over en 400 kilometer lang strekning av fjellkjeden fram til mandag.

I Sonoma-området langs kysten og i San Francisco ble trær rykket opp med roten som følge av den kraftige vinden som blåste inn fra Stillehavet, og det advares mot kraftig nedbør i dagene som kommer.

I Sacramento-området mistet 30.000 husstander strømmen lørdag morgen, men de aller fleste fikk den tilbake senere på dagen.

Den viktige hovedveien Interstate 80 ble stengt over en strekning på 110 kilometer fra Colfax til grensa til Nevada, og myndighetene advarer mot vind med orkans styrke i fjellområdene.