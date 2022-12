USA vil se nærmere på planlagt ny kullgruve i Storbritannia

NTB

USAs spesialutsending for klima, John Kerry, sier han vil følge nøye med på Storbritannias planer om å åpne en ny kullgruve.

– Jeg har bedt om å få undersøkt nøyaktig hva utslippskonsekvensene kommer til å bli, sier Kerry til The Guardian.

Kullgruva i Cumbria er den første som får grønt lys til å bygges i Storbritannia på over 30 år. Regjeringen sier at kullet fra gruva skal brukes til stålproduksjon, ikke kraftproduksjon, og at målet er at driften skal være klimanøytral.

Beslutningen har høstet kritikk, spesielt fra miljøbevegelsen, som anklager regjeringen for klimahykleri.

– Kull er ikke akkurat det verden prøver å bevege seg i retning av, eller trenger å gå i retning av, sier Kerry, som legger til at han gjerne vil vite hvordan utslippene skal reduseres fra gruva, spesielt satt i sammenheng med stålproduksjonen.

Kerry indikerer også at han kan komme til å kritisere beslutningen om å bygge gruva dersom undersøkelsene gir ham grunn til det.