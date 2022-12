Kosovo utsetter lokalvalg etter etniske spenninger

NTB

President Vjosa Osmani utsetter lokalvalg fire steder i serbiskdominerte områder nord i Kosovo. Valget skulle finne sted 18. desember, men utsettes til april.

Lokalvalgene skulle fylle ledige seter i nasjonalforsamlingen etter at parlamentsmedlemmer fra Serbisk liste trakk seg i protest mot at regjeringen har krevd at etniske serbere må slutte å bruke serbiske bilskilt, eller bli bøtelagt.

De største serbiske partiene har sagt at de ville boikotte valget. Ny valgdato er ikke annonsert.

Den siste tiden har det vært flere sammenstøt mellom innbyggere i serbiskdominerte områder og politiet. Lørdag morgen barrikaderte kosovoserbere veier med flere hundre kjøretøy i områdene. I flere timer var trafikken i hovedfartsårer forstyrret av barrikadene.

Kosovo løsrev seg fra Serbia i 2008, noe Serbia aldri har akseptert.

Samme dag som lokalvalgene ble utsatt, kunngjorde Serbias president Aleksandar Vucic at de vil be Natos fredsbevarende styrker om lov til å utstasjonere serbiske militærpersonell og politi i Kosovo, ifølge Reuters.

Serbias president sier at en slik utplassering er i tråd med en resolusjon fra 1999. Det er første gang Serbia vil be om å få utplassere soldater under dekke av resolusjonen.

Vucic sier imidlertid at han ikke tror at forespørselen vil bli tatt til følge. Da resolusjonen ble inngått var Kosovo ikke internasjonalt anerkjent som selvstendig stat.