Demokratiaktivisten Jimmy Lai dømt til fengsel på ny i Hongkong

NTB

Demokratiaktivisten og avismogulen Jimmy Lai er dømt til fem og ni måneder i fengsel for bedrageri i Hongkong.

Lai ble arrestert forbindelse med undertrykkingen av demokratibevegelsen i Hongkong.

Nylig sonet han ferdig en 20 måneders fengselsstraff for sin rolle i protester og ansamlinger. Lai er også tiltalt i en annen sak for brudd på Hongkongs sikkerhetslov i forbindelse med demokratibevegelsens mange demonstrasjoner. For den tiltalen risikerer han livstid i fengsel.

Lai er grunnlegger av den nå nedlagte prodemokratiske avisa Apple Daily.

Tidligere dommer mot Lai har hatt forbindelse med demokratidemonstrasjoner. Saken han nå er dømt for, handler om at hans selskaper skal ha brutt betingelsene i en leiekontrakt for hans mediers kontorlokaler.