Eksperter: Sanksjonene årsaken til de mange russiske flyulykkene

I oktober, omkom 15 mennesker da et Su-34 bombefly styrtet inn i et leilighetskompleks i byen Jesjsk i Sør-Russland. Årsaken ble oppgitt å være brann i flyets motor.

– Russland har en tendens til å finne nødløsninger og snarveier som ikke alltid oppfyller sikkerhetsforskriftene, sier ekspert.

Denne høsten har minst syv russiske militærfly styrtet i russisk-kontrollert territorium.

Dette tror eksperter kan skyldes at de vestlige sanksjonene gjør det vanskelig for russerne å vedlikeholde flyene.

Det skriver svenske Dagens Nyheter.

Mangler verktøy og materialer

Den amerikanske ingeniøren Michael Bohnert, som skriver for tenketanken Rand Corporation, mener den mest sannsynlige forklaringen er at russerne mangler verktøy og materialer, og at flyene som følge av det ikke vedlikeholdes skikkelig.

Dette avviser Viktor Alksnis, en pensjonert oberst i det russiske luftforsvaret til Det russiske uavhengige gravenettstedet The Insider.

Han peker på at flyulykker ofte skjer, og at det er flere årsaker til hvorfor – blant annet den menneskelige faktoren. I tillegg er de russiske militærflyene nesten utelukkende produsert av russiske deler, sier han.

– Dette er sovjetisk design. Bare de nyeste flyene, som Su-35, kan ha importerte komponenter, sier han til The Insider.

– Den pressede situasjonen vil gå utover kvaliteten

Den svenske oberstløytnanten Peter Lidén mener likevel sanksjonene kan ha en sammenheng med de mange ulykkene.

Lidén var tidligere Sveriges forsvarsattaché i Ukraina og underviser nå ved den svenske Forsvarshøgskolen.

Han peker på at Russland den siste tiden har måttet trappe opp både produksjon og utdanning av nye rekrutter, samtidig som de har lidd store tap og hatt et høyt ressursbruk i krigen. Dette vil få konsekvenser for hele produksjonskjeden, mener han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eksperter tror de mange flystyrtene skyldes mangel på verktøy og materialer som følge av vestlige sanksjoner. Her fra da et russisk bombefly krasjet i et leilighetskompleks i byen Jesjsk i oktober. Les mer Lukk

– Da har sanksjonene kanskje truffet mer håndfast på andre fronter, som når det gjelder produksjon av roboter og annen kvalifisert ammunisjon, sier han til Dagens Nyheter.

Så selv om flertallet av de russiske militærflyene hovedsakelig er produsert med russiske deler, vil den pressede situasjonen gå utover kvaliteten. Samtidig gjør sanksjonene «normal drift» vanskeligere og tvinger fram nødløsninger som gjør at man ofrer ytelse og sikkerhet, , mener oberstløytnanten.

– Russland har veldig dyktige og innovative teknikere og mekanikere, men de har en tendens til å finne nødløsninger og snarveier som ikke alltid oppfyller sikkerhetsforskriftene, legger han til.