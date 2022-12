Noen av de første kristne bodde i dagens Eritrea. Nå er de gamle kirkene der undersøkt på nytt

Lasse Biørnstad – forskning.no

Byggene ble sannsynlig påbegynt på 400-tallet.

Et av stedene som opplevde en tidlig konvertering til kristendommen var områdene rundt dagens Etiopia og Eritrea.

Kongene i Aksumriket ble kristne allerede på 300-tallet. Riket var ledet fra byen Aksum som ligger i Tigray-regionen i dagens Etiopia, men strakte seg over deler av Afrikas Horn og over på den arabiske halvøya.

Den viktige havnebyen Adulis lå ved kysten av Rødehavet, og her har forskere nylig undersøkt to svært gamle kristne kirkebygg.

De arkeologiske undersøkelsene har avdekket når byggene ble påbegynt og bygget og hvordan bruken endret seg over tid. Utgravningene er beskrevet i en forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

En kirke med kuppel

Byen Adulis er borte og begravd, men den lå på sammen sted som den moderne, eritreiske byen Zula.

Aksumriket hadde også sin egen biskop, som skal ha vært utnevnt av patriarken i Alexandria, ifølge skriftlige kilder herfra som omtales i den nye studien i Antiquity.

Adulis er omtalt som en viktig havn i et historisk dokument som kalles Periplus Maris Erythraei. Dokumentet er en slags rundreise og beskrivelse av handelsruter i Rødehavet fra de første århundrene etter år 0.

Byen skal også ha vært et handelsknutepunkt for luksusprodukter av blant annet elfenben og skilpaddeskall, ifølge denne boken om Adulis fra 2007.

Og det ble altså bygget kristne kirker her. Kirkene her har vært kjent fra før, siden Adulis ble forsøkt utgravd for første gang på 1800-tallet. Men nå er det altså gjort med mer moderne metoder. Det er tre kjente kirker, og arkeologene har undersøkt to av dem.

Den ene kirken var en katedral som var bygget på en plattform på rundt 20 ganger 30 meter. Dette er en tradisjonell konstruksjon kjent fra andre steder i Aksumriket. Den ble først bygget mellom år 400 og 535.

Bildet viser utgravningen av katedralen i Adulis. Les mer Lukk

Den andre ble bygget litt senere, rundt 480 til 625. Denne kirken var unik sammenlignet med andre funn i Aksumriket, ifølge forskerne.

Den har tydelig spor etter en rund, sentral kuppel, som ikke er funnet i noen andre kirker i Aksum fra denne tiden. Det er en stil som stammer fra det Bysantiske riket, sannsynligvis kom innflytelsen fra Egypt – også et sted med tidlig spredning av kristendom og kirker.

En 3d-scanning av utgravningen av kirken. Dette er den såkalte østre kirken, med en kuppel i midten. På diagrammet kan du se restene av pilarene som holdt kuppelen oppe. Les mer Lukk

Kirkene var i bruk i flere århundrer, men så sluttet det på et tidspunkt. Islam fikk større innflytelse i området, og ruinene av den tidligere katedralen ble gjort om til en muslimsk kirkegård. Det er usikkert når dette skjedde, men radiokarbondatering av en av gravene peker på 1500-tallet – altså lenge etter at kirkene ble bygget.

De eldste kirkene

Kirkene i Adulis er gamle, men de er ikke blant de aller eldste. De finnes i området rundt dagens Israel og Jordan.

Et av de aller eldste, kjente byggene som ble bygget spesifikt som kristen kirke finnes i Jordan. Den er beskrevet i denne forskningsartikkelen fra 1998, og den er datert til å ha blitt bygget rundt år 300.

Andre eksempler på svært tidlige kristne kirker finnes i Jerusalem. Her har kirkene vært i bruk i og i konstant endring i mange århundrer. En av dem er Den hellige gravs kirke, som skal ha blitt bygget på Golgata. De eldste delene har blitt datert til å stamme fra 300-tallet, ifølge denne studien fra 2018.

Referanse:

Castiglia: An archaeology of conversion? Evidence from Adulis for early Christianity and religious transition in the Horn of Africa. Antiquity, 2022. DOI: 10.15184/aqy.2022.136

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no.