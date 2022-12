Tidligere politimann får ytterligere fengselsstraff i George Floyd-saken

NTB

En tidligere politimann som var med på pågripelsen som førte til George Floyds død i 2020, har blitt dømt til ytterligere tre og et halvt år i fengsel.

Ekspolitimannen J. Alexander Kueng sa seg i oktober skyldig i tiltalen om at han medvirket til drapet på Floyd, og dommen handler nettopp om rollen han spilte i Floyds død.

Fengselsstraffen han ble idømt fredag kommer i tillegg til en tidligere dom han har fått i saken. Den fikk han for ikke å ha grepet inn for å stanse politikollega Derek Chauvin da han drepte George Floyd i mai 2020. Også to andre politibetjenter var til stede.

Kueng fikk straffeutmålingen opplest via videolink til fengselscellen i Ohio der han befinner seg.

Drapet på Floyd utløste protester mot rasisme og politivold i USA og rundt om i verden.