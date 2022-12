67 journalister drept så langt i år

NTB

Så langt i år har 67 journalister blitt registrert drept rundt i verden, viser en oversikt. Det er 20 flere enn i fjor.

Tolv journalister har blitt drept i Ukraina, noe som er flere enn i noe annet land på listen, viser oversikten fra Det internasjonale journalistforbundet (IFJ). Mange av dem ble drept i de kaotiske første ukene av Russlands invasjonskrig.

Også uroligheter og kriminalitet i Mexico og Haiti har bidratt til det økte antallet drepte journalister i 2022.

– Økningen i drap på journalister og andre mediearbeidere, er en stor grunn til bekymring. Det er nok en vekker til myndigheter over hele verden om å ta grep for å forsvare journalistikken, en av de viktigste bærebjelkene for demokratiet, sier generalsekretær Anthony Bellanger i IFJ.