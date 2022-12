67 journalister drept så langt i år

NTB

Så langt i år har 67 journalister blitt registrert drept rundt i verden, viser en oversikt. Det er 20 flere enn i fjor.

Økningen i antallet drepte journalister og mediearbeidere fra i fjor til i år står i kontrast til nedgangen man har sett de seneste årene. Det viser oversikten fra Det internasjonale journalistforbundet (IFJ).

– Økningen i drap på journalister og andre mediearbeidere, er en stor grunn til bekymring. Det er nok en vekker til myndigheter over hele verden om å ta grep for å forsvare journalistikken, en av de viktigste bærebjelkene for demokratiet, sier generalsekretær Anthony Bellanger i IFJ.

Krigen i Ukraina, sivil uro i Haiti samt organisert kriminalitet i Mexico var blant årsakene til at antallet drepte journalister har økt.

Ukraina farligst

Tolv journalister har blitt drept i Ukraina, noe som er flere enn i noe annet land på listen, og gjør landet til det farligste for journalister i 2022. Mange av dem ble drept i de kaotiske første ukene av Russlands invasjonskrig.

Samtidig var Nord- og Sør-Amerika den farligste regionen for journalister med 29 registrerte drap. IFJ advarer blant annet om økende vold mot journalister i Colombia.

– Volden truer med å igjen gjøre landet til en dødelig sone for journalister og mediearbeidere, og med å knuse utsiktene for mediefrihet, skriver IFJ.

Ti flere fengslet

Oversikten viser også at minst 375 mediefolk for tiden sitter fengslet for å ha gjort jobben sin. Antallet utgjør en økning på 10 fra i fjor.

Til sammen 84 av dem sitter fengslet i Kina og Hongkong. I Myanmar er 64 fengslet, mens 51 er fengslet i Tyrkia. Også Iran og Belarus har opptil flere fengslede journalister.

– Antallet journalister som blir fengslet for å gjøre jobben sin, er en hån mot de ambisiøse erklæringene om menneskerettigheter og pressefrihet fra en rekke statsledere, forkynt på internasjonale konferanser, sier generalsekretær Anthony Bellanger i Det internasjonale journalistforbundet.