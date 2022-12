Fremskritt i 65 år gammel drapsgåte – Joseph (4) funnet drept

«Gutten i esken» ble utsatt for grusomheter som ingen noen gang skal bli utsatt for, ifølge politisjefen.

For 65 år siden ble en fire år gammel amerikansk gutt funnet død i en pappeske i Philadelphia. Drapet har vært uløst siden.

Denne uken endret det seg, etter politiet annonserte at de har greid å identifisere barnet gjennom etterforskningsarbeid og hjelp fra slektsforskere, en ekspertgruppe som de siste årene har hjulpet med samtlige gjennombrudd i uløste saker.

Politiet omtaler saken som byens lengste uløste drap. Det var fire år gamle Joseph Augustus Zarelli som ble funnet i pappesken.

Identifiseringen, som ble gjort ved hjelp av DNA-analyser, er det største gjennombruddet politiet har hatt i løpet av de siste 65 årene.

– Ble aldri glemt

Saken fikk ekstremt stor oppmerksomhet den gangen, men ingen meldte seg som Josephs foreldre, og hans identitet forble et mysterium til tross for flere forsøk på å identifisere ham.

– I 65 år har historien om USAs ukjente barn hjemsøkt dette samfunnet, politiet i Philadelphia, vår nasjon og verden, sa politisjef Danielle Outlaw under en pressekonferanse torsdag, ifølge CNN.

Hun benyttet også anledningen til å hylle flere generasjoner med politietterforskere som har jobbet med saken.

– Til tross for at Joseph Augustus Zarellis identitet og rett til å eksistere ble tatt fra ham, ble han aldri glemt, sa Outlaw.

Utsatt for «grusomheter»

Det var 25. februar i 1957 Josephs lik ble funnet i en pappeske i nærheten av Susquehanna Road i Philadelphia. Ifølge Outlaw ble det raskt klart at barnet hadde blitt utsatt for «grusomheter som ingen noen gang skal bli utsatt for».



Den lille gutten hadde ifølge Outlaw flere synlige sår på kroppen, og det var ingen tvil om at han var utsatt for stump vold.

Saken fikk stor oppmerksomhet den gangen, og politiet mottok hundrevis av tips fra offentligheten. Ingen av dem ledet derimot politiet noe nærmere å identifisere barnet eller å finne gjerningspersonen.

Ifølge Smith er det uhyre vanskelig å løse et drap og sikte en morder så lenge offeret er uidentifisert.

Etterforskningen fortsetter

Selv om myndighetene i Philadelphia er glad for å ha identifisert den lille gutten, pågår fortsatt etterforskningen for å finne ut hvem som stod bak det grusomme drapet.

– Vi har våre mistanker om hvem som kan være ansvarlig, men det ville vært uansvarlig av meg å dele disse mistankene nå, da dette fortsatt er en pågående kriminaletterforskning, sier lederen for drapsenheten til politiet i Philadelphia, Jason Smith.

Han håper identifiseringen av Joseph vil føre til flere tips fra offentligheten, men erkjenner at sakens alder kan by på utfordringer for etterforskerne.

– Det er ikke sikkert vi får pågrepet noen, eller identifiserer morderen, men vi vil gjøre vårt beste, understreker Smith.