USA avviser WTO-avgjørelse om ståltoll

NTB

USA avviser kjennelsen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) mot USAs toll på stål fra Kina og andre land, inkludert Norge.

Tidligere president Donald Trump innførte tollen på import av stål og aluminium fra Kina, Norge, Sveits og Tyrkia med begrunnelse i nasjonal sikkerhet, og hans etterfølger Joe Biden har opprettholdt tollen.

Fredag besluttet WTO at tiltaket bryter med flere artikler i Den internasjonale avtalen om toll og handel (GATT), og sier USA ikke kan bruke nasjonal sikkerhet som begrunnelse for innføringen av toll når det ikke er krig eller alvorlig global spenning.

Vedtaket blir sterkt kritisert i USA. Adam Hodge, talsmann for USAs handelsrepresentant Katherine Tai, kaller kjennelsen fullstendig feilslått.

Han viser til at USA i alle år har stått for at WTO ikke har myndighet til å vurdere et medlems behov for å respondere på sikkerhetstrusler.