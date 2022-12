Mann siktet for barnedrap i Sverige

Svensk politi har pågrepet en mann og siktet ham for drap på et lite barn som ble funnet død i en leilighet i byen Eslöv i Sør-Sverige fredag.

NTB

Svensk politi har pågrepet og siktet en mann for drap etter at et barn ble funnet død i en leilighet i Eslöv i Sverige.