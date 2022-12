Putin med løfte til «Russlands helter»: Vi gir oss ikke

Vladimir Putin skåler for «Russlands helter». Bildet er tatt under torsdagens seremoni ved Kremls hovedkvarter torsdag.

Den russiske presidenten sier at han ikke lar seg påvirke av «unødvendig støy» fra kritikere, og lover å sende Ukraina ut i en ubarmhjertig vinternatt.

Torsdag inviterte Vladimir Putin til fest og seremoni ved Kremls hovedkvarter i Moskva. Med et glass musserende i hånden kom presidenten med et løfte til «Russlands helter»; Millioner av ukrainere skal gå en iskald og mørk vinter i møte, og det skal han sørge for.

Putin planlegger å opprettholde sine systematiske angrep på infrastruktur i Ukraina, samtidig som temperaturen i landet stuper. De kommende månedene er det ventet at begge sider av krigen kommer til å bruke vinteren som våpen. Russland bruker kulden mot befolkningen, mens ukrainsk militær venter på at den umulige gjørmen skal fryse til solid is, og dermed bli lettere å tordne gjennom med tungt militært kjøretøy.

Innrømmer angrep på infrastruktur

Det var under en hedersseremoni for russiske soldater i Kreml torsdag at Putin kom med løftet, og samtidig innrømmet russiske angrep på infrastruktur i Ukraina, skriver The Guardian.

– Ja, vi angriper ukrainsk strømforsyning. Men glem ikke hvem som begynte dette, sa Vladimir Putin under sin tale.

Putin peker på eksplosjonen som fant sted på Krimbroen 8. oktober som startskuddet. Broen er hovedknutepunktet mellom den annekterte Krimhalvøya og det russiske fastlandet, og Putin står fast ved at det ikke var Russland som sto bak eksplosjonen.

Han hevder også at Kyiv-regimet står bak eksplosjonene som resulterte i at strømkablene som mater ut energi fra Kursk atomkraftverk ble ødelagt. Den russiske føderale sikkerhetstjenesten (FSB) hevder at «ukrainske sabotører» med vilje ødela strømkablene som forsyner boligområder, sykehus og annen infrastruktur med strøm, skrev Odessa-Journal i august. Hendelsen fant sted tidligere samme måned.

Hvem som står bak de to hendelsene vites ikke, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj understreker at en slik ordre aldri har kommet fra dem.

– Apokalypsen kan skje

Siden oktober har en rekke byer i Ukraina blitt rammet av gjentatte angrep på infrastruktur, hvor flere titalls millioner av mennesker i perioder har stått uten strøm, vann og lys. Samtidig stuper temperaturen, og den kan falle så langt ned som 20 minusgrader når vinteren for alvor melder sin ankomst.

Ordføreren i Kyiv, den tidligere boksemesteren Vitalij Klitsjko, lover å lose hovedstaden gjennom vinteren, uansett hvor brutal den måtte bli. På 1990- og 2000-tallet kjempet han for verdensmestertittelen. Nå kjemper han for sitt lands overlevelse.

Kampen han kjemper, er avgjørende for Kyivs tre millioner innbyggere: Å sørge for at byen ikke blir rammet av et totalt strømbrudd, å sikre at familier ikke fryser i hjel, og å passe på at Ukrainas hovedstad ikke mister kontakten med omverdenen.

Men det blir ingen enkel jobb.

– Kyiv kan komme til å miste strøm, vann og oppvarming. Apokalypsen kan skje, sier han åpent og ærlig fra sitt kontor i byen.

Nå har Vladimir Putin bekreftet at trusselen Klitsjko og byen hans står overfor ikke er angrep hvor infrastruktur tilfeldigvis blir truffet, men målrettede angrep med ett mål for øye; Å gjøre Ukraina til is.

Den russiske presidenten lover at «unødvendig støy» fra Kremls kritikere ikke vil komme i veien for landets overordnede mål; å ta hele eller deler av Ukraina «hjem igjen», under russisk styre.

Eksperter hevder overfor BBC at målet med sabostasjen av infrastruktur ikke er militær seier, men å knekke moralen og kampviljen i Ukrainas befolkning. Kreml benekter at dette er formålet med angrepene, som de påstår er militære.

