Zelenskyj mener Putin tar feil igjen: Tror freden kommer allerede i løpet av 2023

Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Russlands president Vladimir Putin står på hver sin side av den svært blodige krigen mellom Europas to største land. De blir neppe enige med det første.

Det er ikke bare på slagmarken de to presidentene er i krig. Også når det gjelder sjansene for å oppnå fred og forsoning, er de bitre fiendene rykende uenige.

– Jeg tror at ukrainere vil være de mest innflytelsesrike neste år også, i fredstid, sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en forhåndsinnspilt tale under Politicos årlige rangering av de mest innflytelsesrike menneskene i Europa onsdag denne uken, skriver Politico.

Ifølge publikasjonen blir Zelenskyjs uttalelser tolket som et signal om at Ukraina forventer at krigen kan være over allerede i løpet av 2023.

Putin: 150.000 russiske soldater er i Ukraina



Det står i grell kontrast til Vladimir Putins pressekonferanse samme dag hvor han varslet at krigen i Ukraina kan ta lang tid.

– Av de 300.000 mobiliserte krigerne, våre menn, forsvarere av fedrelandet, befinner 150.000 seg i operasjonsområdet, sa Putin på et TV-sendt møte i Kremls såkalte menneskerettsråd, skriver Business Insider. Putin varslet at krigen vil bli en «langvarig prosess».

I de første månedene etter at invasjonen startet møttes partene ved forhandlingsbordet flere ganger. Så ble det brått slutt. Nå har det ikke vært samtaler på høyt nivå på lang tid.

Begge parter ønsker å styrke sine posisjoner på slagmarken før forhandlinger innledes. Den parten som har den sterkeste posisjonen på bakken kan i større grad legge premissene for fred og stille krav til motparten.

Putin vingler i atomstrategien



President Volodymyr Zelenskyj var på plass i Kherson etter gjenerobringen.

De siste månedene er det Ukraina som har hatt momentum. Samtidig som de russiske styrkene er under hardt press, og er drevet på retrett fra Kyiv, Kharkiv og Kherson, har Russlands president Vladimir Putin raslet med atomsablene.

Flere forskere tolker Putins utspill som et forsøk på å komme på offensiven. Hver gang russerne taper terreng, forsterkes atomtruslene. Vestlig etterretning mener dette er tradisjonell russisk strategi hvor atomvåpen brukes som avskrekking.

Ifølge dokumentet «Den Russiske Føderasjons grunnleggende prinsipper for nukleær avskrekking» kan den russiske staten svare med hjelp av atomvåpen hvis den blir utsatt for et konvensjonelt angrep. Disse situasjonene kan utløse bruk av atomvåpen.

– Det samme som å be Ukraina kapitulere

Volodymyr Zelenskyj har tidligere avvist fredssamtaler med Russland. I likhet med vestlige, militære eksperter frykter Ukraina at Putin bare vil bruke en våpenhvile til å omgruppere og forberede russiske soldater på en ny offensiv senere. Dette vil ikke Ukraina tillate.

– Vestlige forsøk på å få Ukraina til å forhandle med Russland er det samme som å be Ukraina kapitulere. Når du har initiativet på slagmarken, er det noe underlig å motta forslag som «dere vil ikke kunne gjøre alt med militære midler likevel, dere trenger å forhandle», sier rådgiveren Mykhailo Podoljak i et intervju med nyhetsbyrået AFP i slutten av november.

– Det er bare én måte denne krigen kan avsluttes



Ukrainas Center for Civil Liberties holdt pressekonferanse etter at de det ble kjent at organisasjonen er en av årets mottakere av Nobels fredspris. Til venstre direktør Oleksandra Romantsova og styreleder Oleksandra Matvijtsjuk. Foto: AP Photo / Efrem Lukatsky / NTB

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman mener det ikke er opp til USA å bestemme hvorvidt Ukraina skal innlede fredsforhandlinger med Russland.

– Det er bare én måte denne krigen kan avsluttes på, den rasjonelle måten. At Putin trekker troppene ut av Ukraina, er nummer én. Vi har sett at ukrainerne ikke vil bli ofre. De kommer til å kjempe for landet sitt. Vi støtter president Zelenskyj, vi støtter det ukrainske folket. Det er ikke opp til oss å bestemme hva en forhandlet løsning vil være på slutten. Det er virkelig oppe til ukrainerne, sier hun ifølge Sky News.

To av årets nobelprisvinnere sier de ikke tror på en fredelig løsning på krigen i Ukraina. I stedet ber de om mer våpen til Ukraina for å drive russiske styrker ut av landet.

– Jeg er helt overbevist om at det ikke finnes en diplomatisk løsning så lenge Vladimir Putins regime sitter ved makten, sier Irina Sjtsjerbakova fra den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial.

– Vi trenger mer våpen og luftvernsystemer for å beskytte oss

Oleksandra Matvijtsjuk, menneskerettsadvokat og styreleder i den ukrainske menneskerettsorganisasjonen Center for Civil Liberties, tror tiden for en diplomatisk løsning for lengst er uttømt.

– Vi trenger mer våpen og luftvernsystemer for å beskytte oss. Vanlige våpen som internasjonale lover og regler, er ikke lenger effektive for å forsvare menneskerettighetene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg advarer om at Russland trolig ønsker å fryse frontlinjene gjennom vinteren før det er ventet en ny og større russisk offensiv til våren.

