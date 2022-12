Førjulstiden i Storbritannia preges av streik på streik

Førjulstiden i Storbritannia blir sterkt preget av en rekke streiker i flere sektorer. Her bidrar likevel juletreet på Trafalgar Square i London til julestemning. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

Storbritannias regjering forbereder seg på å sette inn militæret for å hindre at samfunnet lammes av de mange planlagte streikene i desember.

Folk bør tenke seg godt om før de reiser utenlands i juleferien, var advarselen fra innenriksminister Suella Braverman denne uken. Beskjeden kom etter at det ble klart at rundt tusen ansatte i landets grensekontroll skal streike i åtte dager rundt jul og nyttår.

– Dersom streikene blir gjennomført, vil det være en ubestridelig og alvorlig forpurring av ferieplanene til mange tusen mennesker, sier Braverman.

Rundt 2.000 soldater fra landets militære er nå i gang med å trenes opp for å kunne trå til i grensekontrollen. Forsvarsdepartementet er også i samtaler med landets offentlige helsetjeneste, NHS, da sykepleiere skal ut i streik to dager i desember.

Høyere lønn

Også ambulansesjåfører, postarbeidere, lærere, flyplassansatte, bussjåfører og veiarbeidere er blant de som har planlagt å streike på ulike dager i desember, viser en oversikt fra BBC.

Arbeidernes fagforeninger oppgir ulike grunner for streikene, men bedre lønn i møte med landets høye inflasjon er et gjennomgående tema.

Avisen Financial Times anslår at mer enn én million arbeidsdager vil gå tapt til arbeidskamp i desember.

Vil ha ny lov

– Slike rullerende streiker vil gå ut over oss alle, heter det fra en talsperson for statsminister Rishi Sunak, som gjentok regjeringens motstand mot inflasjonsdempende lønnsavtaler.

– Det inkluderer også militærpersonell som dessverre vil bli pålagt å tre inn og fylle noen av de viktige funksjonene vi trenger for å holde landet i gang.

Statsministerens selv har antydet at det forberedes en ny lovgivning for å forby streik i samfunnskritiske sektorer. Foreløpig er britisk politi, militære og fengselsvakter hindret fra å streike etter loven.

Lærerstreik

– Det vi nå ser på er om andre sektorer bør inkluderes i dette, sier utdanningsminister Gillian Keegan til BBC.

– Helsesektoren er et område vi ser på, og også andre deler av den kritiske infrastrukturen. Regjeringen har ennå ikke sett på muligheten for å forby lærere fra å streike, sa hun.

I Skottland har lærerne allerede streiket, mens fagforeningen i England skal stemme over om de skal gjøre det samme.

Togstreik

Landets jernbanearbeidere har allerede ved flere anledninger streiket i år. Jernbanearbeidernes fagforeninger har gått ut og anklaget regjeringen for å blokkere en avtale mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne som ville fått en slutt på streikene.

– Jernbanearbeidere og hele industrien har blitt satt i en umulig posisjon av den konservative regjeringen, sier Frank Ward, midlertidig generalsekretær i fagforeningen TSSA.

– Julekaos er nå dessverre garantert, og kommer pakket inn som en gave fra Rishi Sunak og hans arbeiderfiendtlige regjering, fortsatte Ward hardt.

Regjeringen ønsker å få gjennom en lov som vil kreve at det fins et minimumstilbud på jernbanen, og har nektet å utelukke at lovforslaget kan utvides til å omfatte andre offentlige sektorer.

Julen i fare

I og med at også bussturer, veiarbeid og flyplasser i tillegg til togreiser står i fare for å bli streikelammet, kan det bli vanskelig for britene å komme seg hjem til jul.

Det er også planlagt streiker i Eurostar, togselskapet som knytter Storbritannia til flere europeiske byer.

Det streikes også i postvesenet, noe som har ført til store forsinkelser for julekort og pakker.

Streikene kommer på toppen av en allerede tung vinter for Storbritannia. Inflasjonen er den høyeste på mer enn 40 år, og prisene på mat og energi har steget kraftig.

– Ønsker ikke streik

– Jeg tror ikke at de streikende selv ønsker seg streiker og problemene de fører med seg, sier Keir Starmer, leder for opposisjonspartiet Labour.

– De står overfor en veldig reell levekostnadskrise, og de sliter med å betale regningene sine, fortsetter han.

Men selv om tapet av arbeidsdager i desember vil være stort, tror ikke analytikere på en større, samlet økonomisk effekt.

– Selv om streikene føles ganske utbredt, vil i praksis bare en liten del av arbeidsstyrken være i streik samtidig, bemerker Paul Dales ved konsulentfirmaet Capital Economics, og viser da til at streikene er spredd utover forskjellige dager.

Han legger likevel til at ethvert problem for den britiske økonomien ikke er gunstig da den trolig allerede er i resesjon.