Ukrainas tidligere boksemester skal lose Kyiv gjennom vinteren

NTB

Kontoret til den tidligere boksemesteren Vitalij Klitsjko vitner om at Kyiv har en helt spesiell ordfører i en helt spesielt vanskelig tid.

Den skuddsikre vesten står til tørk ved en radiator, klar til bruk, mens en brukt granathylse ligger på skrivebordet. Her er minner fra en boksekarriere i verdenstoppen og et skilt der gjester bes om å legge våpnene ved døra.

Lite visste han hva som ventet, da han i 2014 ble valgt til ordfører i Kyiv. Utfordringene han står overfor, er langt større enn noen av dem han og broren Wladimir Klitsjko møtte i bokseringen. På 1990- og 2000-tallet kjempet han for verdensmestertittelen. Nå kjemper han for sitt lands overlevelse.

På kontoret står også en bok om Winston Churchill med en personlig hilsen til Klitsjko: «With best wishes». Og så er det plastfiguren av en muskuløs bokser med neven hevet – en påminnelse om hvor fysisk imponerende – nærmest fryktinngytende – Klitsjko var da han vant verdensmestertitler.

Tung bør

Akkurat det har ikke endret seg så mye. Håndtrykket er fortsatt så fast at det kjennes som om hånden skal knuses. Stålblikket er også på plass. Men byrden 51-åringen bærer nå, er langt større enn hva den var da han skulle prestere sitt beste i løpet av tre minutter i bokseringen.

– Hvis jeg forsøkte å forklare alle utfordringene jeg har, ville vi trengt uker, sier han når nyhetsbyrået AP besøker ham på kontoret i Kyivs rådhus ni måneder etter at Russland invaderte landet.

Kampen han kjemper, er helt grunnleggende for Kyivs 3 millioner innbyggere: Å sørge for at byen ikke blir rammet av et totalt strømbrudd, å sikre at familier ikke fryser i vinterkulda, og å passe på at Ukrainas hyperdigitale hovedstad fortsatt bevarer kontakten med omverdenen.

– Terror mot sivile

Jobben skal gjøres mens landet er i en grusom krig mot Russland. De russiske lederne synes oppsatt på å ødelegge alt det Klitsjko har ansvar for. Massive rakettangrep og droner har allerede slått ut store deler av landets strømnett og annen viktig infrastruktur. Når som helst kan flyalarmen gå igjen.

– Det er terror, sier Klitsjko.

Setningen kommer som et bokseslag.

– De har sørget for at vi fryser. Uten elektrisitet, uten oppvarming, uten vann.

Det er fortsatt strøm i byen – av og til – men folk kan ikke lenger stole på at den varer. I en by der svært mye er nettbasert, kjennes de lange strømløse periodene ekstra vanskelig. Plutselig er det ikke lenger mulig å kommunisere med omverdenen.

Mørklagte restauranter

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har de russiske angrepene ødelagt rundt halvparten av landets energi-infrastruktur.

I Kyivs restauranter må gjestene spise maten i mørke, og servitørene bruker stearinlys for å finne veien til bordene.

Mange innbyggere venter til midt på natten for å dusje eller vaske klær, hvis det er da det er deres tur til å få strømmen tilbake i noen få timer.

– En stor utfordring, sier Klitsjko.

På spørsmål om hva som er det verst tenkelige utfallet, t og hvor ille det egentlig kan bli, vil han ikke svare.

– Jeg liker ikke å snakke om det. Men jeg må være forberedt, sier han.

Bedre luftvern

Svaret avhenger av forhold som Klitsjkos store hender ikke kan påvirke. Hvor vanskelig livet kommer til å bli, er knyttet til hvor mange raketter Russlands president Vladimir Putin fortsatt har kapasitet til å skyte mot Kyiv og andre byer.

Men på plussiden ser det ut til at stadig færre raketter og droner bryter gjennom byens luftforsvar, som er blitt forsterket av utstyr fra Norge og andre vestlige land.

– Det er mye bedre enn før. Definitivt. Men det er ikke nok. Vi trenger mer for å beskytte andre byer, sier ordføreren.

Klitsjko mener Putins strategi er å skape så mye nød og elendighet for Ukrainas sivilbefolkning at de gir opp kampen.

Men han har ingen tro på at den russiske presidenten kommer til å lykkes.

– Etter hvert eneste rakettangrep snakker jeg med folk, med vanlige sivile. De er ikke deprimert. De er sinte – sinte og klare til å fortsette forsvaret av våre hus, våre familier og vår framtid.

Verre ved fronten

På ordførerkontoret er et ukrainsk flagg festet til veggen bak skrivebordet. Det har påskriften «Sammen for seier» og «Vi vil vinne», skrevet av soldater.

For å understreke poenget om at ukrainerne ikke kommer til å gi opp, forteller Klitsjko om en melding fra en soldat fra Kyiv, som skriver at ved frontlinjen har de verken oppvarming, vann eller elektrisitet.

«Vi kjemper for hver enkelt av dere. Hvis dere klager, tenk på hvordan vi har det», skriver soldaten.

– Det er et flott svar, sier Vitalij Klitsjko.