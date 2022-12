Bjørnen Mark er fri etter 20 år som restaurantunderholdning

Brunbjørnen Mark har etter 20 år som underholdning for gjester på en restaurant i Albania omsider blitt sluppet fri. Her fra buret han har bodd i. Foto: Franc Zhurda / AP / NTB

NTB

Brunbjørnen Mark har etter 20 år som underholdning for gjester på en restaurant i Albania omsider blitt sluppet fri – men trenger hjelp for å overleve.

Mark og søsteren hans Liza ble tatt med til en restaurant i den albanske hovedstaden Tirana som bjørnunger. Der har de brukt livet på å underholde gjestene på restauranten.

Ifølge dyreorganisasjonen Four Paws levde de to bjørnene i 20 år under kummerlige forhold og med dårlig kosthold i et 100 kvadratmeter stort bur med betonggulv.

Nå skal Mark flyttes til et dyrevernsområde nord i Østerrike, men sliter med å tilpasse seg. Han er kraftig overvektig, har problemer med å bevege seg og oppfører seg aggressivt. I tillegg ble han dypt preget av at søsteren døde i 2020, ifølge Four Paws, som sier Mark trenger akutthjelp for å overleve.

Organisasjonen understreker at selv om løslatelsen av Mark er en viktig milepæl, står flere bjørner i Albania i fare for å bli misbrukt som kjæledyr eller turistattraksjoner.