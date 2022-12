Søksmålene hagler etter Elon Musks Twitter-oppsigelser

Mange tidligere Twitter-ansatte går til sak i kjølvannet av masseoppsigelsene som kom da Elon Musk tok over selskapet.

NTB

Mange av dem som har fått sparken etter at Elon Musk tok over Twitter og kvittet seg med over halvparten av de 7.500 ansatte, går til sak mot mangemilliardæren.