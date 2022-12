Tengs-forsvarer til vitne i retten: – Er dette noe du dikter opp?

Rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse under rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995.

NTB

Etter at et av vitnene fortalte at hun var blitt «groomet» av den tiltalte etter drapet på Birgitte Tengs, spurte forsvareren om hun diktet opp alt sammen.