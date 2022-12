Streik i New York Times

NTB

Mer enn 1.100 ansatte i avisa New York Times gikk ved midnatt amerikansk tid ut i streik. Det er den første store streiken i avisa på mer enn 40 år.

Journalister og andre ansatte i storavisa gjennomfører en 24 timers proteststreik etter å ikke ha kommet til enighet med selskapet i kontraktsforhandlinger, opplyser fagforeningen Newsguild of New York.

Fagforeningen sier at manglende vilje fra ledelsen til å øke lønn i tråd med prisveksten er det største stridspunktet.

– Mer enn 1.100 New York Times-medarbeidere er nå offisielt ute i streik, den første aksjonen av et slikt omfang på fire tiår, tvitret fagforeningen torsdag morgen.

Forhandlingene har pågått siden de forrige kontraktene løp ut i mars 2021. Det var nye forhandlinger tirsdag og onsdag, men det er fortsatt stor avstand mellom partene om lønnsøkninger og regelverk for jobbing fra hjemmekontor.

Avisas talskvinne Danielle Rhoades sier at forhandlingene ikke har brutt sammen og at det er «skuffende at de gjennomfører en så ekstrem aksjon når vi ikke er ved et fastlåst punkt».

– Det er hjerteskjærende å måtte stå sammen med nesten 1.200 kolleger som ofrer alt for denne avisa, og be med lua i hånden om at ledelsen skal vise at de setter pris på oss. Men her er vi, tvitrer podkastprodusent Phoebe Lett, en av de streikende.