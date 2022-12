Russland melder om fare for ukrainske angrep på Krim

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier det er fare for ukrainske angrep mot Krim-halvøya. Krim er ukrainsk, men har vært okkupert av Russland, som nå regner den som en del av sitt territorium, siden 2014. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Russiske myndigheter advarer om at det kan komme ukrainske angrep mot Krim-halvøya.

Advarselen kommer etter at russiske styrker skal ha skutt ned en drone ved halvøyas største by. I en uttalelse torsdag kaller Kreml ukrainske angrep for «terrorangrep».

– Det er helt sikkert en risiko fordi den ukrainske parten fortsetter å organisere terrorangrep. Men på den annen side så tyder informasjonen vi får, på at det er iverksatt effektive mottiltak, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Krim-halvøya er i henhold til folkeretten ukrainsk, men har vært okkupert av Russland siden 2014. Russland regner nå halvøya som en del av sitt territorium etter å ha annektert området kort tid etter okkupasjonen.