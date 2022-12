Nato-jobben fyller Stoltenberg med stort alvor

NTB

Jens Stoltenberg forteller at det føles alvorstungt å ha jobben som Nato-sjef i en tid der krigen herjer i Ukraina.

– Det fyller meg med et veldig stort alvor og en opplevelse av at vi lever i en skjebnetid, det er med meg hver dag, sa Stoltenberg fra scenen i Universitetet i Oslos aula torsdag morgen, hvor han deltok på et frokostmøte i regi av Civita.

Der fikk han spørsmål om hvordan det er å være Nato-sjef nå, mens krigen herjer i Ukraina.

– Jeg opplever en underlig blanding av alvor, skjebnetid, men også at jeg er beskyttet og er heldig fordi jeg ikke er midt i det slik mange ledere og politikere er i Kyiv, sa Stoltenberg.

Stoltenberg forteller også at han fikk et råd fra faren, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da han ble tilbudt jobben i Nato i 2014. «Der skjer det ingenting», lød rådet fra faren.

– Jeg har hatt mye glede av hans råd, men som mange andre var det få i januar i 2014 som skjønte at noen uker senere skulle IS kontrollere Irak og Syria, og Russland invadere Krim. Siden har det preget mine åtte år i Nato, sa Nato-sjefen.