Tre palestinere drept på Vestbredden

NTB

Israelske styrker har drept tre palestinere i forbindelse med et raid på den okkuperte Vestbredden torsdag morgen, melder palestinske helsemyndigheter.

Raidet ble utført mot byen Jenin og den nærliggende flyktningleiren, nord på Vestbredden. Området har vært utsatt for en rekke raid og sammenstøt de siste månedene.

– Tre drept av kuler fra den israelske okkupasjonen i Jenin ved daggry i dag, heter det i en uttalelse fra det palestinske helsedepartementet.

Ifølge Palestinas statlige nyhetsbyrå brøt det ut konfrontasjoner og voldelige sammenstøt mellom innbyggere i Jenin og de israelske styrkene torsdag morgen.

Bekrefter skuddveksling

Den israelske avisa Haaretz viser til palestinske meldinger om at israelske sikkerhetsstyrker tok seg inn i flyktningleiren for å pågripe etterlyste palestinere, og at det deretter ble vekslet skudd.

Angivelig skal to av de drepte ha vært tilknyttet Aqsa-martyrenes brigader, en militant gren av president Mahmoud Abbas' Fatah-parti. Flere andre skadde skal være tatt til sykehus.

Det israelske forsvaret (IDF) sier i en uttalelse at de har gjennomført pågripelser i Jenin, og melder at væpnede menn åpnet ild mot dem i forbindelse med pågripelsene.

IDF-styrkene skjøt tilbake og kan bekrefte treff, heter det videre i uttalelsen.

Høyeste siden 2006

Over 140 palestinere er drept i sammenstøt mellom israelere og palestinere på Vestbredden og i Øst-Jerusalem hittil i år. Dødstallet er det høyeste siden 2006.

Israel hevder de fleste av de drepte var militante palestinere, men også steinkastende ungdommer og andre som ikke har vært del av noen konfrontasjon, er drept.

Minst 31 personer er drept i palestinske angrep i Israel og på Vestbredden i år, ifølge israelske tall.