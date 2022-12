Ukraina-krigen i fokus på FNs naturkonferanse

FNs naturkonferanse om biologisk mangfold foregår for tiden i Montreal, Canada. Foto: Paul Chiasson / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Krigen i Ukraina kaster en skygge over FN-toppmøtet om biologisk mangfold, der vestlige land fordømte miljøødeleggelsene forårsaket av Russlands invasjon.

– Krigen fører til forurensning og langsiktig miljøforringelse, ødelegger vernede områder og naturhabitater, sa EUs representant Hugo Schally på konferansens åpningsdag onsdag.

– Mens krigen herjer, blokkerer den sårt tiltrengt handling for naturvern og restaurering, la han til.

EU har sammen med New Zealand gått i bresjen for å rette oppmerksomheten mot miljøødeleggelsene i Ukraina knyttet til krigen. FNs naturkonferanse startet onsdag i Montreal i Canada, og skal vare i to uker.

«Økomord»

Samme dag anklaget Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Russland for «økomord» i forbindelse med invasjonen.

– Den russiske krigen har en stor innvirkning på Ukrainas dyreliv, sa han, og viste blant annet til at flere tusen døde delfiner har endt opp på strendene langs Svartehavet.

Ukrainske forskere har gitt sonarer brukt av russiske krigsskip skylden for delfinenes massedød.

Russland uenig

New Zealands representant Rosemary Paterson, som også snakket på vegne av en gruppe land som også inkluderer Japan, Australia og USA, sa at Russlands miljøødeleggelser i Ukraina ikke kunne gå ubemerket hen på konferansen.

Det var ikke Russlands representant Denis Rebrikov enig i.

– Vi anser disse anklagene mot oss som for å være utenfor det denne konferansen skal handle om, sa han, og viste til at målet er å oppnå enighet om et rammeverk for biologisk mangfold.

Rebrikov la også til at andre nylige konflikter, for eksempel i Irak, Libya, Afghanistan og Syria, ikke ble tatt opp som tema for naturkonferanser, til tross for miljøødeleggelsene de har ført med seg.

Ny avtale

Representanter fra hele verden har samlet seg i Montreal med mål om å inngå en ny avtale som skal verne om verdens natur.

– Dette er vår mulighet til å gå fra disharmoni til harmoni, til å stoppe denne ødeleggelsesorgien og inngå en fredsavtale med naturen, sa Kinas miljøvernminister Huang Runqiu under åpningen av konferansen.

Det er Kina som er vertskap, men på grunn av smittevernrestriksjonene i landet blir konferansen holdt i Canada. Konferansen har også blitt utsatt i to år på grunn av koronapandemien.

Lite fremgang

Møtet omtales som COP15 og er formelt sett andre del av det 15. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold.

I forkant av konferansens offisielle åpning onsdag, har det vært flere dager med forhåndsforhandlinger – uten særlig fremgang rundt sentrale problemstillinger. Det har ført til frykt for at konferansen ikke vil munne ut i en god avtale.

Norge og EU inngår i en koalisjon av land som ønsker et mål om verne 30 prosent av verdens land- og sjøarealer innen 2030. I innspurten av forhandlingene blir Norge representert av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).