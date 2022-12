Kreml i kamp mot sine egne – vil unngå at frykt sprer seg i Russland

Vladimir Putin og hans ledsagere i Kreml går ut og svarer direkte på ryktene om at Russland planlegger en ny mobilisering.

Tirsdag gikk Putin-talsmann Dmitrij Peskov ut og ba det russiske folk om å utelukkende basere seg på informasjon de har fått direkte fra det russiske forsvarsdepartementet og Kreml. Han ber samtidig folk om å ignorere «provoserende rykter om ny mobilisering» publisert på sosiale medier og meldingstjenesten Telegram.

Peskovs klare oppfordring har som formål å vekke mistro til den russiske opposisjonen og pro-invasjonsprofiler på Telegram, som begge konsekvent har rapportert om indikasjoner på at en ny mobilisering er under oppseiling, skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Putin innfører munnkurv-lov

Samtidig har Putin innført en fersk lov som hindrer allerede mobilisere menn og deres familier fra å dele informasjon om deres deltakelse i «den spesielle militære operasjonen» i Ukraina. Han har blant annet undertegnet en lov som gjør det ulovlig å holde planlagte forsamlingsmøter ved universiteter, sykehus, skoler, myndighetsbygg, togstasjoner, havner, kirker and flyplasser. Trolig for å unngå at demonstrasjoner tilknyttet mobiliseringen skal oppstå.

I tillegg har Kreml redusert sin allerede begrensede omtale av krigen i Ukraina innad Russland, trolig for å roe ned befolkningen, skriver ISW.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Opprustning langs Ukrainas grense

Samtidig pågår det en opprustning i både Belgorod og Kursk oblast, områder som ligger tett på den ukrainske grensen.

Belgorods guvernør Vyacheslav Gladkov varslet tirsdag at grenseregionen skal etablere en forsvarsbataljon, hvor årsaken utad sies å være frykt for ukrainske angrep på området, skriver The Moscow Times.

– Helt siden første dag av denne spesielle militæroperasjonen har innbyggere i Belgorod etterspurt kamptrening, og uttrykket ønske om at en territorial forsvarsgruppe skulle etableres, sier Gladkov.

Ifølge guvernøren, som sin region ble utskytningsrampen for den russiske invasjonen, skal det etableres flere bataljoner bestående av lokale innbyggere, hvor mange av dem ikke var i stand til å rekrutteres under mobiliseringen i Russland.

Missiler lyser opp himmelen bak et boligområde i Belgorod. Området ligger like ved grensen til Ukraina. Les mer Lukk

– Det begynner å bli oppriktig skummelt

Det russiske grenseområdet har vært utsatt for flere angrep siden krigen i Ukraina brøt ut. Det siste fant sted i oktober hvor flere vitner skal ha hørt en kraftig eksplosjon omtrent 40 kilometer unna grensen til Ukraina. Eksplosjonen skal ha vært så kraftig at vinduer skal ha ristet, skriver Reuters.

Innbyggere i området føler seg ufrivillig dratt inn i konflikten.

– Tanks, fly, soldater og store tunge militære kjøretøy – alt dette har jeg selv sett i Sjebekino. Det begynner å bli oppriktig skummelt, og vi vurderer å flytte lengre inn i landet, forteller en innbygger i Belgorod.

Myndighetene i grenseområdet Kursk varsler lignende lokale tiltak, hvor formålet med den lokale mobiliseringen skal være å forsvare området. Tirsdag kom meldingene om at en flyplass i Kursk hadde blitt truffet i et droneangrep. En oljetank tok fyr, men det er ikke meldt om personskader, skriver The Guardian.

«Selv ikke en full krigserklæring vil kunne fikse dette»

Dersom den lokale opprustningen i Kursk og Belgorod er ment som insentiv for å få det russiske folk med på en ny runde mobiliseringer, så tror ISW at det likevel ikke vil være tilstrekkelig for å få folk til å snu.

Røyk stiger opp fra flyplassområdet i Kursk, som ble rammet av et droneangrep mandag. Les mer Lukk

«Dersom Putin beslutter å kunngjøre en ny mobilisering, stor eller liten, så vil det bli vanskelig å få folk med på det. Selv en erklæring av fullskala krig vil ikke fikse problemene det russiske militæret står overfor», skriver ISW.

I fredstid har Russland kapasitet til å trene opp om lag 130.000 nye vernepliktige to ganger i året. Dersom de erklærer full krig gjelder andre bestemmelser, men dette har Kreml enn så lenge besluttet å ikke gjøre, da det vil tvinge dem til å vedkjenne overfor sitt eget folk at den spesielle militære operasjonen faktisk er en krig.

Ifølge den ukrainske militæroffiseren Oleksandr Syrskyi oppleves de russiske ferske soldatene som de nå står overfor som bedre trent enn de ferske styrkene de først møtte på rett etter mobiliseringen i september. Mens enkelte styrker ble sendt rett til fronten omtrent uten trening, har andre gjennomgått nærmere tre måneder med trening og fremstår dermed som langt bedre rustet.

21. november gikk Peskov ut og avkreftet at det pågikk samtaler om en ny mobilisering i Kreml. Når det gjelder forsvarsdepartementets planer er Peskov ordknapp.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av forsvarsdepartementet, men det er ingen diskusjoner i Kreml om dette, sa Peskov.

Video: Russlands forsvarsminister om detaljene rundt mobiliseringen: