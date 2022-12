Frankrike gir opp å dømme Air France og Airbus etter flystyrt i Atlanteren

NTB

Den franske påtalemyndigheten ber ikke om at Air France eller Airbus dømmes for uaktsomt drap etter flystyrten i Atlanteren der 228 døde i 2009.

– For oss fremstår det umulig å bevise skyld. Vi vet at dette trolig vil være vanskelig å høre for dem som står bak det sivile søksmålet, men vi er ikke en posisjon der vi kan kreve at Air France og Airbus blir dømt, sa påtalemyndigheten da de skulle legge ned påstand i rettssaken i Paris onsdag.

Både flyselskapet og flyprodusenten ble tiltalt for uaktsomt drap etter flyulykken. Alle de 228 om bord døde da flyet som var på vei fra Rio de Janeiro til Paris styrtet i havet 1. juni 2009.

Blant de omkomne var fire norske statsborgere.

Det tok to år før vraket av Airbus A330-flyet og de to såkalte svarte boksene ble funnet på rundt 4.000 meters dyp. Havarikommisjonen konkluderte med at både menneskelig og teknisk svikt forårsaket ulykken. Da instrumentene sviktet, gjorde flygerne flere alvorlige feil, og til slutt steilet flyet, noe som innebærer at det mister oppdriften.