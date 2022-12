Spansk politijakt på rømlinger etter antatt falsk nødlanding

NTB

Politiet leter etter 14 passasjerer som stakk av da et fly på vei fra Marokko til Tyrkia nødlandet i Barcelona etter det som antas å være en falsk helsekrise.

I alt 28 personer forlot Pegasus-flyet da det landet på Barcelonas hovedflyplass El Prat i grålysningen onsdag. 14 personer, inkludert en gravid kvinne, ble raskt pågrepet. Fem av dem returnerte frivillig til flyet da besetningen ga dem muligheten til det.

Hendelsen startet da flyet klokken 4.30 ba om å få nødlande fordi «vannet trolig hadde gått hos en kvinnelig passasjer». På bakken sto en ambulanse og tre politipatruljer klar. Da den gravide kvinne ble hjulpet av flyet, tok en gruppe på 28 seg ut og forsøkte å stikke av, sier en kilde i de regionale myndighetene.

– Kvinnen ble kjørt til sykehus for en sjekk, men det var ingen tegn på at forløsningen hadde begynt. Hun ble derfor skrevet ut og pågrepet for å ha forstyrret offentlig ro og orden for å påstå at t fødselen var i ferd med å starte, forteller kilden.

Dette er den andre situasjonen i sitt slag på en drøy måned. 5. november var det et annet fly på vei fra Marokko til Tyrkia som ba om å få lande i Spania, nærmere bestemt Mallorca, etter at en passasjer tilsynelatende var blitt dårlig.

Den gangen stakk 21 personer av, i tillegg til den «syke» passasjerens ledsager. Tolv personer, inkludert en passasjer som hadde lagd bråk om bord, ble pågrepet, mens politiet startet jakten på de øvrige.