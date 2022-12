Avis: Menneskerettighetsråd får ikke «bry» Putin med plagsomme krigsspørsmål

Presidentens menneskerettighetsråd skal ha blitt bedt om å «ikke bry» president Putin med spørsmål om krigen.

Onsdag møtte «presidentens menneskerettighetsråd» Vladimir Putin til et digitalt årlig møte i Russland. Ifølge anonyme kilder skal Kreml ha lagt klare føringer om hvilke tema man ikke skulle plage presidenten med.

Det er den uavhengige avisen Vyorstka, gjengitt av The Moscow Times som hevder å ha anonyme kilder på at rådets leder, Valerij Fadejev, skal ha hatt flere møter med administrasjonen i Kreml om hvilke tema det var greit, og ikke greit for rådets medlemmer å ta opp med president Vladimir Putin. Fadejev, som er en nær støttespiller av presidenten, har også forhåndsgodkjent alle tema rådets medlemmer ønsker å ta opp med presidenten, ifølge avisen.

Bannlyste tema

Temaene som rådet ikke får ta opp med presidenten inkluderer lovene som kriminaliserer «falske nyheter» om det russiske militæret, protester mot den feilslåtte delvise mobiliseringen, Wagner-gruppens rekruttering av leiesoldater blant innsatte i russiske fengsler og en sjokkerende video som tilsynelatende skal vise en desertør fra Wagner-gruppen som blir henrettet med en slegge.

Medlemmene skal også ha blitt bedt om å unngå å ta opp det «giftige» temaet om de store tapene av russiske styrker på slagmarken i Ukraina.

Ifølge kildene er medlemmene fullstendig innforstått med at dette er temaer man ikke skal «plage presidenten med».

Det er kun uker siden presidenten hadde en større utredning av rådet, der flere medlemmer som har uttalt seg kritisk om krigens utvikling er erstattet med mer lojale medlemmer.

Prater mer enn gjerne om Vesten

De skal også ha blitt advart om å være «svært forsiktig» med å ta opp tema rundt landets mobiliseringskampanje for reservister, som har høstet mye kritikk også på hjemmebane.

Det er ventet at Putin vil gjenta budskapet om at mobiliseringsordren er gjennomført, til tross for at det fortsatt kommer meldinger om russiske menn som tvinges til slagmarken, ifølge The Moscow Times.

Blant temaene presidenten derimot mer enn gjerne vil diskutere skal være Vestens sanksjoner og hans dype fortvilelse over at russisk kultur blir «kansellert» i Vesten.

Også temaer som ikke kan knyttes til krigen i Ukraina, som massedøden av seler i Det kaspiske hav og de nye lovene landet har vedtatt mot «LHBT-propaganda».