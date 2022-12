Første offentlige henrettelse i Afghanistan siden Taliban tok makten

NTB

Taliban-regimet i Afghanistan har gjennomført en offentlig henrettelse for første gang siden gruppa gjenerobret makten i august i fjor.

Mannen som ble henrettet, var dømt for å ha drept en annen mann for fem år siden, opplyser Talibans talsmann Zabihullah Mujahid onsdag.

Henrettelsen fant sted i provinsen Farah foran hundrevis av tilskuere og mange Taliban-ledere, hvorav noen kom fra hovedstaden Kabul.

Ifølge Mujahid ble beslutningen om henrettelse tatt etter grundige overveielser. Tre av landets høyeste domstoler og landets øverste leder mulla Haibatullah Akhundzada har gitt grønt lys.

Mannen som ble henrettet, ble pågrepet etter at familien til offeret anklaget ham for drapet. Han var også anklaget for å ha stjålet mopeden og mobiltelefonen til mannen han drepte. Det er ikke kjent når han ble pågrepet, og hvorvidt han tilsto drapet.