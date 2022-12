Analyse: «Mørk aktivitet» blant russisk-tilknyttede oljetankere har økt betraktelig

Antallet russiske oljetankere som «går mørkt» for å unngå å bli registrert mens de ferdes i Atlanteren har doblet i løpet av de siste par månedene.

Maritim etterretning har registrert en kraftig økning i antall russiske eller russisk-tilknyttede oljetankere som skurer av sporingsinstrumenter mens de ferdes i sydlige Atlanteren, trolig for å unngå sanksjoner, skriver britiske The Guardian i en analyse.

Ved å skru av instrumentene i høy sjø, altså internasjonalt farvann, kan skipene overføre olje til russiske oljetankere uten at aktiviteten blir registrert. Dersom «spøkelsesskipene» blir tatt risikerer de at deres oljeeksport blir flagget.

Russland vraker Europa – satser på Asia

EU og G7-landene boikotter det meste av russisk olje og har satt et pristak på 60 dollar fatet for oljeimport fra Russland. Vedtaket trådte i kraft mandag, og som konsekvens har oljeprisen økt, deriblant på nordsjøolje.

Pristaket er innført i forsøk på å opprettholde flyten av olje til land som Kina, India, Tyrkia og De forente arabiske emirater, som ikke har innført forbud mot import av russisk olje. Som konsekvens øker det økonomiske presset på Kreml, hvor håpet er å tvinge president Vladimir Putin til forhandlingsbordet, og finne en vei ut av krigen i Ukraina.

Maritim etterretning, som har som oppgave å monitorere all aktivitet til sjøs, anslår at antall såkalt «mørk skip-til-skip-aktivitet» i Sør-Atlanteren har doblet mellom september og november, sammenlignet med perioden før. Det kommer fram i en analyse gjort av det maritime overvåkningsselskapet Winward. Ifølge selskapet var det om lag 35 tilfeller av «mørk aktivitet» i september, 50 i oktober og litt over 40 i november.

Et russisk skip avbildet utenfor Kaukasus.

Iran og Nord-Koreas håndbok

Oljetankere som klarer å skjule sin kobling til russiske skip, ved å overføre oljen midt på sjøen, kan unngå å bli rammet av sanksjonene som er innført mot Russland.

Ifølge administrerende direktør for Winward Ami Daniel har Russland plukket opp tips og triks fra Iran og Nord-Korea når det gjelder hvordan å smyge seg rundt i et minefelt av sanksjoner, uten å bli rammet.

– Det er åpenbart at Russland og den russiske flåten suger til seg informasjon fra sine kompanjonger, sier Daniel til The Guardian.

Den brå økningen i Sør-Atlanteren kommer i kjølvannet av en mindre, og nå reversert, periode med økt aktivitet i Nord-Atlanteren. Denne perioden pågikk i perioden mai-august.

Tidsskriftet Lloyd’s List publiserte en rapport i august hvor de mistenkte at kinesisk-eide skip blir brukt til frakt av russisk olje utenfor Portugals kyst.

– Vi har sett en brå endring i handlingsmønstret, og samtidig har denne økte mengden «mørk aktivitet» dukket opp i Sør-Atlanteren, derfor tror vi de er tilknyttet hverandre, sier Daniel.

Russland etablerer «skyggeflåte»

Financial Times har døpt Russlands nye oljetanker-aktivitet «skyggeflåten», og hevder at Russland har engasjert mer enn 100 gamle oljetankere i snikoperasjonen for å unngå sanksjoner.

Ifølge næringslivsavisen vil «skyggeflåten» redusere konsekvensene av pristaket på og sanksjonene mot russisk olje, men det vil ikke kunne utligne eller eliminere dem.

Russland har kunngjort at de ikke vil drive handel med land som opererer med pristaket, og dermed nekter de i praksis å drive eksport av olje innenfor Vestens rammer. I stedet satser de på å bruke flåten sin til å supplere India, Kina og Tyrkia med mer olje, i håp at de skal bli stabile store kunder av russisk olje.