NTB

Rundt 70 er skadd etter at to tog kolliderte på en togstasjon utenfor Barcelona i Spania onsdag morgen, ifølge spanske medier.

Togene kolliderte ved stasjonen på Montcada i Reixac.

Ulykken skjedde da et av kjøretøyene kjørte bak et annet som hadde stoppet og var full av passasjerer. Det førte til at mange falt, ifølge avisen El Mundo.

Flere av passasjerene blir tatt hånd om av helsearbeidere på stedet, skriver avisen.

Saken oppdateres