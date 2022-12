Europa forbereder seg på strømrasjonering

NTB

En bitende kald vind feier over Europa. Flere land legger nå planer for hvordan de skal klare seg uten strøm i vinter.

Etter en velsignet mild høst, har kulden for alvor satt inn i Europa med temperaturer ned mot null i byer som London og Paris.

Og med det øker også strømforbruket. Flere land forbereder nå innbyggerne sine på perioder med rasjonering i vinter, skriver The New York Times.

Ber briter velge mikroen

I Storbritannia har landets største nettselskap National Grid advart om at strømmen kan bli skrudd av når forbruket er på topp på de kaldeste dagene i januar og februar.

Strømkuttene vil slå inn dersom leveransene av gass stopper opp, er beskjeden. Som i resten av Europa kommer store deler av britenes strømforbruk fra gass.

Nettselskapet prøver nå å komme kuttene i forkjøpet ved å be kunder vente med klesvasken eller varme middagen i mikroen i stedet for stekeovnen. Som belønning venter lavere strømregninger, skriver London Evening Standard.

Stengte skoler og mørklagte trafikklys

Også Frankrike må forberede seg på «enkelte dager» med strømkutt i vinter, varsler nettselskap RTE.

Den franske regjeringen har instruert lokale myndigheter om hvor kuttene bør tas, skriver Reuters.

Sykehus, nødetater og fengsler skal spares, mens skoler må holde stengt på dager med for lite strøm. Trafikklys i gatene må skrus av, og det samme gjelder telefontårn.

Strømrasjoneringen skal ikke ramme flere enn 4 millioner brukere om gangen og skal begrenses til to timer, skriver regjeringen.

Selger stearinlys som aldri før

Frankrike har lenge vært Europas største produsent av kjernekraft, noe også naboene har nytt godt av. Men denne høsten har halvparten av landets atomreaktorer vært ute av drift på grunn av vedlikehold.

Tyskland har på sin side avlyst planene om å stenge ned sine tre siste atomreaktorer og har i tillegg gjenåpnet kullkraftverk.

Tyske myndigheter har konkludert med at store strømkutt er «ekstremt usannsynlig» denne vinteren. Likevel har mange tyskere tydd til en alternativ lyskilde. Salget av stearinlys har skutt i været, skriver The Guardian.

Kalde elbiler i Finland

Verre er det i Sveits, hvor innbyggerne har fått beskjed om at de må kunne klare seg i flere timer uten strøm.

I Finland har nettselskapet Fingrid bedt elbileiere la være å varme opp bilen for å få vekk isen på bilruta om morgenen, fordi strømmen da er på sitt dyreste, skriver The New York Times.

Høstens mildvær har holdt både gassprisen og gassforbruket lavt i Europa. Det er nå ventet å snu. Til uka kommer forbruket til å øke, ifølge Rystad Energy. Flere EU-land har også begynt å forsyne seg av gasslagrene som ble fylt opp etter at Russland skrudde til gasskranen tidligere i år.