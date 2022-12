EU styrket i troen på å unngå handelskrig med USA

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen åpner for mottiltak dersom USAs president Joe Biden går videre med sin svære støttepakke til amerikansk industri. Her er de to under G20-møtet i Indonesia. Foto: Leon Neal / AP / NTB

NTB

EU er «litt mer optimistisk» etter et møte med USA om Joe Bidens kontroversielle industripakke. Håpet er å unngå en handelskrig mellom de to stormaktene.

– Vi er litt mer optimistiske når vi forlater dette møtet, sa EU-kommisjonens handelssjef Valdis Dombrovskis til pressen etter et handelsmøte med USA i Washington D.C tidligere denne uken.

Forholdet mellom de to stormaktene har vært anspent etter at president Biden lanserte sin kontroversielle støttepakke for amerikansk industri, kalt Inflation Reduction Act (IRA).

Frykter å bli utkonkurrert

Lovforslaget går ut på å subsidiere klimavennlig produksjon, blant annet i bilindustrien. Det skal komme forbrukerne til gode ved at de må betale mindre for elbiler med batterier produsert i USA.

Men det er kun amerikanske elbiler som har krav på støtte.

Det har satt sinnene i kok i Europa, som frykter at europeiske bilprodusenter blir utkonkurrert av amerikanske.

EU krever derfor at også elbiler produsert i EU-land får nyte godt av den amerikanske støtteordningen, på samme måte som amerikanske elbiler har tilgang til subsidier innad i EU.

Åpen for justeringer

På mandagens møte skal representanter fra EU-kommisjonen ha presset Bidens administrasjon til å vise «politisk mot» ved å legge til grunn en bred tolkning av lovforslaget, skriver Politico.

Biden har tidligere erkjent at det er rom for forbedringer i IRA.

– Det er justeringer vi kan gjøre, sa han da Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte Det hvite hus i forrige uke.

Biden lovet at jobbskaping i USA ikke skal gå på bekostning av arbeidsplasser i Europa, og hintet om at lovforslaget kan tilpasses amerikanske «allierte» ved at det gis unntak til land som har frihandelsavtaler med USA. Det har foreløpig ikke EU.

Krass kritikk fra EU

Macron benyttet på sin side anledningen til åpent å kritisere Bidens støttepakke.

– Konsekvensene av IRA er kanskje at du får ordnet opp i dine egne problemer, men mine vil øke. Jeg beklager at jeg er så direkte, sa Macron før avreise.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sendte et stikk i retning USA i en tale hun holdt søndag.

– Det er fare for at IRA kan føre til urettferdig konkurranse, stengte markeder og oppsplitting av de samme forsyningskjedene som tidligere er blitt utfordret av koronaviruset, sa von der Leyen.

Lanserer mottiltak

I talen trakk hun fram behovet for å gjøre nye investeringer for å møte utfordringen fra USA.

Pengene foreslår hun å hente både fra klimaplanen «Repower EU», som i sin tid ble lansert for å frigjøre Europa fra russisk gass, samt det nyopprettede «Sovereignty Fund».

EU-giganten Tyskland er imidlertid sterkt imot å frigjøre ferske midler til formålet, skriver Politico.

Kommisjonen har ikke lagt noen konkrete forslag på bordet, men finansieringen av europeisk industri kan bli tema når EU-landene samles til toppmøte i midten av desember.

I mellomtiden er tiden i ferd med å renne ut for EU. USAs lovforslag skal etter planen tre i kraft allerede i januar.