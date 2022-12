San Francisco legger drapsrobotplan på pause

NTB

Byrådet i San Francisco sender en plan om å utstyre byens politi med drapsroboter tilbake til tegnebrettet etter å ha tenkt seg om.

I forrige uke uttalte ledere for byens myndigheter at politiet skulle få ta i bruk roboter som kan utøve dødelig maktbruk for å håndtere farlige forbrytere og livstruende situasjoner.

Politiet i den liberale byen, der hippiebevegelsen sto sterkt på 1960-tallet, ønsket planen velkommen. Politiet understreker at drapsroboter ville være siste verktøy de ville ta i bruk for å håndtere situasjoner som eksempelvis masseskytinger eller selvmordsbombere, slik at politibetjenter ikke risikerte sine egne liv. Robotene skal ikke utstyres med skytevåpen, men eksplosiver, har politiet uttalt.

Men tirsdag besluttet byrådet at de nå har innvendinger mot det som ble ansett for å være en plan som ville blitt vedtatt uten motstand.

– I forrige uke, til tross for visse etiske bekymringer, støttet jeg planen, men gjennom den siste uken har jeg blitt svært ukomfortabel med den, sier byrådsmedlem Gordon Mar.

– Jeg tror ikke væpnede og fjernstyrte roboter vil gjøre oss tryggere, sier han videre.

Tirsdagens møte endte med at planen skal sendes tilbake til komiteen som utarbeidet den, for å bli gjennomgått på nytt.