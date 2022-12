Amerikansk dommer avviser Khashoggi-rettssak

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman ble i september utnevnt til statsminister. Rollen som utenlandsk statsleder gjør at han bør beholde immuniteten, slo Biden-administrasjonen fast i forrige måned, etter at Biden først sa at kronprinsen måtte stilles til ansvar. Nå har en dommer fulgt anmodningen og avviser rettssaken. Foto: Rungroj Yongrit / AP / NTB

