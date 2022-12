Neste fase av krigen: Nå er det ikke våpen som står øverst på lista

Temperaturene i Ukraina er ventet å stupe ned til minus 20 og under, og det er trolig de russiske soldatene som vil slite mest. Av det som fraktes inn i Ukraina nå, så er våpen langt fra viktigst.

Mens deler av Norge tvinner tomler og venter i spenning på om det blir hvit jul eller ikke, så har vinteren allerede meldt sin ubarmhjertige ankomst i Ukraina. Kulda er den største trusselen for befolkningen, og soldatene på begge sider av krigen har havnet i et livsfarlig kappløp med minusgradene.

Denne helgen pågikk det harde kamper langs krigens front i Bakhmut i Donetsk oblast, og temperaturene krøp aldri over frysepunktet. Det er bare en forsmak på hva soldatene har i vente. Likevel har begge sider av krigen gode grunner til å fortsette krigføringen i møte med den nøytrale trusselen, vinteren.

Dette trenger styrkene for å klare seg

Men krigføring på vinterføre er ikke det samme som krigføring ellers i året. Ellers enkle operasjoner tar langt lengre tid å gjennomføre i snø og kulde, og de ellers grønne tynnere kamuflasjedraktene må byttes ut med solide hvite.

Mer mat vil være nødvendig for å holde soldatenes energi opp, og de vil bli mer utsatt for sykdom. Sekundet en soldat blir gjennomvåt vil klokka begynne å tikke, hvor det handler om å enten få soldaten tørr eller risikere nedkjøling (hypotermi).

Channel 4 News fikk bli med de ukrainske soldatene ned i deres vinter-klargjorte skyttergraver i Donbas. Skyttergravene er dypere, mer isolert og utstyrt med en noe uventet liten kriger, katten Olenka. De firbeinte har som oppdrag å jakte rotter og mus i skyttergravene, både for å stoppe dem fra å forsyne seg av soldatens mat, og for å unngå at sykdom sprer seg blant styrkene.

De ukrainske soldatene har rekruttert katter til å hjelpe dem med å holde mus og rotter vekke fra skyttergravene og på rasteplassene. Les mer Lukk

Vesten bidrar med vinterutstyr og feltsykehus

I tillegg til forberedelsene som nå gjøres i Ukraina, vil tilførselen av utstyr være avgjørende. I oktober kunngjorde Canada at de skulle sende 500.000 vinterplagg av forskjellig slag til Ukraina, Tyskland bidrar med 100.000 vinterjakker og Storbritannia sender 25.000 eksemplarer av komplett vinterutstyr.

Norge bidrar, i samarbeid med Nederland og Estland, med å etablere feltsykehus i Ukraina. Det blir sendt ned kontainere, lastebiler, sanitærutstyr og alt som måtte trengs for å gjøre sykehuset operativt for det ukrainske forsvaret i møte med vinteren.

Kostnadene beløper seg til 7,8 millioner euro, hvorav Norges del er på 4,3 million euro.

Ukraina får dermed kjærkommen hjelp fra Vesten, men spørsmålet er hvor forberedt Russland er på vinteren?

Russiske soldater har vært ute en vinternatt før, men de ferske rekruttene er langt fra erfarne, på noe som helst føre. Les mer Lukk

«Arktisbrigaden»

Russland har sin egen gjeng spesialtrente elitesoldater i 80. motoriserte infanteribrigade, også kalt «arktisbrigaden». Normalt er de mer enn godt nok forberedt til å håndtere en tøff vinter, problemet er bare at de har kriget i Ukraina siden sommeren, skriver The Guardian. Dermed er det færre av dem, og de som gjenstår er slitne etter flere måneder med kamp.

«Arktisbrigaden» ble formelt etablert nyttårsaften 2014, og er en del av kystforsvaret til Nordflåten i det russiske forsvaret. De er fredstidslokalisert i landsbyen Akakrutti i Murmansk oblast, nært grensen til Finland. Brigadens oppgave er, under normale omstendigheter, å vokte russisk territorium fra Murmansk til Nysibirøyene, et enormt arktisk område. I juli fikk de imidlertid helt andre oppgaver og et helt annet område å ta tak i, da de ble sendt ned for å kjempe på russisk side i Ukraina.

Nå har russiske soldater et svare strev med å trene opp sine ferske rekrutter og klargjøre dem for de iskalde månedene. Russiske bloggere og uavhengige nyhetskilder hevder at de ferske soldatene blir bedt om å sikre seg selv vinterklær og soveposer, uten hjelp fra det russiske forsvaret. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold i Russland.

Fraktfly av typen Antonov 124, tilhørende Russland, skal angivelig ha blitt observert i Kina. Les mer Lukk

Russiske transportfly angivelig observert i Kina

Men både ferske og rutinerte soldater trenger vinterutstyr, og det må transporteres inn i landet. I løpet av den siste uken i november ble det rapportert minst ni tilfeller hvor russiske transportfly av typen An-124 skal ha besøkt Kina, hvor flere av dem angivelig skal ha skrudd av sitt flight-tracking-utstyr, altså transponderen som gir enten satellitter eller radar mulighet til å spore hvor flyet befinner seg. Det skriver blant annet Kyiv Independent. Orysia Lutsevych fra tankesmia Chatham House hevder at flyene skal ha fraktet vinterklær til de russiske soldatene, skriver The Guardian.

God forberedelse mot vinteren vil bli avgjørende for styrkene på begge sider av krigen, nå som Bakhmut sannsynligvis står for tur.

Det er i Ukrainas interesse å holde momentum oppe etter suksessen i Kherson by, men de vil trolig vente til kulda for alvor setter inn, siden panservogner og tungt militært utstyr nærmest er umulig å frakte gjennom gjørme. Derfor er stabile kuldegrader og frossen jord nøyaktig det Ukraina trenger, gitt at soldatene er godt nok skodd til å håndtere kulda.

