Pensjonert general tror Ukraina vil prøve å gjenerobre Krimhalvøya neste sommer

Før Putin ga ordre om fullskala invasjon av Ukraina, kontrollerte Russland Krimhalvøya. Ti måneder senere står Putin i fare for å miste sin militære kronjuvel.

Etter de ukrainske motoffensivene i høst har den russiske krigsmaskinen gått i stå og blitt presset til retrett. Nå snakkes det ikke bare om å forsvare seg, men å ta tilbake land som Russland har okkupert. Det Putin trodde skulle bli en ny parademarsj, er blitt et mareritt.

Russernes ydmykende nederlag mot en på papiret langt svakere motstander, har vakt oppsikt. Dårlig ledelse, lav kampmoral, kombinert, ineffektiv logistikk kombinert med dårlig og utrangert utstyr, har gitt de ukrainske styrkene et militært spillerom de har utnyttet maksimalt.

– Det som startet på Krim, må også ende der

På ukrainsk side er tilgangen på moderne vestlige våpen en nøkkelfaktor. Men de ukrainske soldatene har også en X-faktor, som er viktig i alle kriger; de har noe å kjempe for og mot. De slåss for sine hjem, sine familier og sitt folk mot en tydelig definert og aggressiv motstander.

De siste månedene har det kommet stadige signaler om at Ukraina har ambisjoner om å ta tilbake Krim. Spørsmålet er hvordan, om og når det kan skje.

– Det som startet på Krim, må også ende der. Det er ingen annen måte å tvinge kleptomane til å respektere internasjonal lov enn i en rettssak der det moderne FN ble grunnlagt, twitret senior presidentrådgiver Mykhailo Podolyak.

– På den måten kan de kutte de russiske forsyningslinjene

Han viste til at Jalta var stedet der de allierte møttes i 1945 for et nøkkeltoppmøte hvor etterkrigstidens internasjonale orden ble planlagt. Podolyak Jalta vil være et egnet sted for å prøve stille russiske krigsforbrytere for retten.

Byen ligger på nordkysten av Svartehavet og har om lag 200.000 innbyggere, hvor avde fleste er russere. Fra 1783 tilhørte byen Russland, før den ble overgitt til Ukraina. I 2014 okkuperte russerne Krimhalvøya i en lynoffensiv.

– Hvis Ukraina kan få et større militært gjennombrudd, kan de være i stand å skape en kile inn mot Azovhavet. På den måten kan de kutte de russiske forsyningslinjene, og legge en plan for hvordan de kan ta tilbake Krim, sier den pensjonerte generalen Arne Bård Dalhaug til Dagbladet.

Ukrainske fortropper har krysset Dnepr-elven



Senest i helgen rykket ukrainske styrker fram over elven Dnepr hvor russiske styrker har etablert nye forsvarslinjer og gravd seg ned i skyttergraver etter nederlaget i Kherson.

Den ukrainske operasjonen skal ha skjedd med mindre båter. Styrkene skal deretter ha plantet ukrainske flagg på sørenden av elva for å symbolisere sin tilstedeværelse.

Militæreksperter mener det er et åpent spørsmål om Ukraina vil prøve å presse russerne bakover mot Krim, for deretter å innlede en offensiv mot den okkuperte halvøya. Det vil i så fall kreve betydelige militære ressurser ettersom russerne har etablert flere forsvarslinjer.

– Avhengige av et større militært gjennombrudd

Den ødelagte Antonovsky-broen over Dnepr-elven i Kherson, Ukraina, søndag 13. november 2022.

Samtidig har ukrainske myndigheter gitt ordre om ytterligere evakuering av Kherson by, noe som tolkes som et mulig forvarsel om ny, forestående offensiv. Andre mener at Ukraina kan prøve villede og forvirre russerne med tanke på nye fremstøt andre steder langs frontlinjene.

– Jeg tror ikke ukrainerne vil være i stand til å innta Krim før til sommeren. Da må krigen gå veldig bra for Ukraina og svært dårlig for Russland, men det tror jeg ikke vil skje. Vi kan få en fastlåst konflikt med lav intensitet som kan vare i mange år. Hvis Ukraina skal lykkes i å ta tilbake Krim er de avhengige av et større militært gjennombrudd. Men det skjer nok neppe før etter vinteren, sier pensjonert general Arne Bård Dalhaug til Dagbladet.

– Jo nærmere ukrainerne kommer Krim, jo bedre forsvart vil de russiske stillingene være

Ifølge tenketanken Grid er det vanskelig å vite nøyaktig hva slags motstand ukrainerne vil møte dersom de angriper Krim.

«Vi vet at halvøya, som inkluderer Russlands Svartehavsflåte ved Sevastopol, er sterkt militarisert. Mer enn 31.000 russiske tropper var stasjonert der selv før den massive troppeoppbyggingen før invasjonen. Halvøyas forsvar kan snart bli styrket av nye tropper fra Russlands nylige mobilisering. Disse utgjør kanskje ikke den mest velforberedte, utstyrte eller trente kampstyrken. Jo nærmere ukrainerne kommer Krim, jo bedre forsvart vil de russiske stillingene være».

Russerne lager flere forsvarslinjer



Ifølge Odessa Journal forbereder Russland seg aktivt på forsvaret av Krim-halvøya.

– De lager en forsvarslinje både på venstre bredd av Dnepr i Kherson-regionen og på den administrative grensen til Krim nord på halvøya. Spesielt bygges to strategiske områder i den nordlige delen av Dzhankoy-distriktet. Det er veldig viktig for dem fordi som et resultat av motoffensiven til ukrainske styrker, sier Andrii Chernyak, en representant for hoveddirektoratet for etterretning i det ukrainske forsvarsdepartementet, til Ukrinform.

– Vi har betydelig tvil om russerne er forberedt på det

USAs etterretningssjef, Avril Haines, sier at krigen i Ukraina nå går for halv maskin, og varsler samtidig at de ukrainske styrkene kan ha gode utsikter til nye gjennombrudd utover vinteren. Hun tror russerne vil slite med å møte nye ukrainsk offensiver til våren.

– Vi har betydelig tvil om russerne er forberedt på det, og vi er optimistiske på vegne av ukrainerne framover, sier Haines ifølge nyhetsbyrået AP.

