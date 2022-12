Skjellsettende markering for Jonathan (190)

NTB

Han ble født kort tid etter Napoleon døde. Nå har Jonathan feiret sin 190-årsdag og kan med rette kalle seg verdens eldste kjente levende landdyr.

Kjempeskilpadden Jonathan feiret i helgen sin 190. bursdag på St. Helena, den avsidesliggende øya i Atlanterhavet utenfor Vest-Afrika, der den franske keiser Napoléon Bonaparte døde i eksil i 1821.

Jonathan ble født på Seychellene rundt år 1832, et anslag basert på målinger av skjellet. Han ble fraktet til St. Helena 50 år senere.

Siden har han levd et komfortabelt liv i hagen utenfor Plantation House, den offisielle residensen til det oversjøiske britiske territoriets guvernør.

Bursdagsfeiringen ble markert gjennom hele helgen. Søndag var feiringens høydepunkt med en bursdagskake bestående av 190-åringens favorittmat.

Jonathan er spesielt glad i gulrøtter, salat, agurk, epler og pærer, ifølge passerne hans.

Til tross for sin fremskredne alder, er Jonathan fortsatt glad i det motsatte kjønn. Han liker selskapet til Emma, en kjempeskilpadde som bare er i 50-årene.

– Han liker fortsatt damer og jeg hører ham ganske jevnlig i innhegningen med Emma der han grynter, sa daværende guvernør Lisa Phillips i et intervju med AFP i 2017.

– Jeg har måttet holde øye med ham når han gjør det. Det var ikke i jobbeskrivelsen min da jeg ble guvernør, sa hun.

Selv om myndighetene på øya håper på at Jonathan fortsatt får mange flere år foran seg, har man begynt å legge planer for det uunngåelige. Når det skjer, skal Jonathans skjell bevares for ettertiden.