Kvinne død etter at hun ble skåret opp og fratatt sitt ufødte barn

NTB

En gravid kvinne i Mexico døde etter at hun ble angrepet av to personer som skar henne opp og stjal hennes ufødte barn, opplyser påtalemyndigheten.

De to mistenkte, en mann og en kvinne, ble pågrepet med babyen i sin besittelse, står det i en uttalelse fra påtalemyndigheten i delstaten Veracruz.

Angivelig skar de kvinnen åpen for å ta ut fosteret fordi den kvinnelige mistenkte ikke var i stand til å få barn selv, uttaler en tjenesteperson koblet til etterforskningen.

Offeret ble lurt i døden via sosiale medier der hun var blitt lovet klær til babyen sin, har slektninger sagt til lokale medier.

Mandag ble de to pågrepne fremstilt for varetektsfengsling, mistenkt for bortføring og såkalt femicide. Femicide defineres som drap på kvinner og jenter, kun motivert av at de er kvinner, et fenomen som er utbredt i Latin-Amerika.

Over 3.700 kvinner ble drept i Mexico i 2021. Av disse er rundt 1.000 blitt klassifisert som femicide, ifølge offisielle tall.