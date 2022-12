Protester mot korrupsjon i Mongolia

NTB

Flere tusen mennesker samlet seg i frysende temperaturer i Mongolias hovedstad Ulan Bator mandag til protest mot inflasjon og korrupsjon i kullindustrien.

Demonstrantene fylte byens torg i 21 kuldegrader og krevde at korrupte tjenestemenn avskjediges og at nasjonalforsamlingen oppløses.

Demonstrantene er frustrert over den dårlige økonomien i landet, med en inflasjon som er oppe i 15 prosent som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Befolkningen er også rasende over påstander om at kull for millioner av dollar er stjålet av en såkalt «kullgruppe» i nasjonalforsamlingen. I november ble det opplyst at det er innledet gransking av 30 tjenestemenn, inkludert sjefen for det statlige kullgruveselskapet.